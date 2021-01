Официальные аккаунты администрации США в соцсети Твиттер перешли к команде нового президента США Джо Байдена.

Об этом сообщила сама соцсеть.

Речь идет об аккаунтах Белого дома @WhiteHouse, президента @POTUS (акроним от President of the United States), первой леди @FLOTUS (акроним от First Lady of the United States) и вице-президента @VP. Эти институциональные аккаунты не принадлежат какому-либо конкретному лицу - они зарезервированы для официального государственного использования теми, кто находится в нынешней администрации. То есть Джо Байденом, Джилл Байден и Камалой Харрис.

Аккаунт пресс-секретаря Белого дома теперь принадлежит Джен Псаки.

Кроме того, сразу после инаугурации Байдена обновился сайт Белого дома. На главной странице теперь размещена фотография Байдена, а не Дональда Трампа. На сайте добавлена информация и биография о Байдене, Камале Харрис, а также кандидатах на ключевые должности в администрации.

Ранее "Страна" писала, что Трамп по традиции оставил записку Байдену на столе в Овальном кабинете Белого дома.

Также мы сообщали, что 45-й президент улетел из Белого дама на вертолете.