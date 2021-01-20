У 25-летнего львовянина, который потерялся в районе горы Поп Иван в Закарпатской области во время сильных метелей и нашелся через три дня, обнаружили признаки обморожения пальцев рук и ног.

Подробности этой истории публикует издание Zaxid.net.

По словам одного из волонтеров спасательно-поискового поста Marmaros Rescue Hut, который был связным во время спасательной операции, Алексей Тригубьяк, туриста нашли в полукилометре от границы на румынской стороне. При этом спасатели много часов прочесывали горную местность в метель и 15-градусный мороз. Когда парня доставили в больницу, то медики обнаружили у него признаки обморожения пальцев рук и ног.

"Он (турист - Ред.) рассказал, что его засыпает снегом, болит нога, два раза он откапывал свою палатку от снега, так как такие сильные снегопады ломают ее. В 22:00 вечера два волонтера на скитур (горные лыжи, на которых можно ходить) отправились на поиски", - поделился Алексей Тригубьяк.

Спасение заблудившегося парня длилось более 20 часов.

"Нашли туриста по свету его фонарика уже без палатки, он тяжело передвигался. Наши ребята обыскали его рюкзак, выбросили все лишнее, чтобы облегчить его и начали возвращаться", - добавил волонтер.

Напомним, 25-летний львовянин один пошел в поход на гору Поп-Иван днем 14 января. В тот день был сильный снегопад. Турист потерял ориентировку и заблудился. Он сам позвонил спасателям, но не смог сказать, где находится. Спасатели его нашли на третий день после сообщения о его пропаже.

Также мы рассказывали, что 20 января спасатели отыскали потерявшегося туриста в районе горы Гемба Закарпатской области.