Спустя чуть более месяца после предыдущей активности вулкана Этна в Италии на огнедышащей горе проснулся один из кратеров. В понедельник, 18 января, начал извергать лаву Новый юго-восточный кратер. Активность вулкана продолжает расти.

Об этом сообщает ресурс Volcanodiscovery.com.

В понедельник кратер принялся извергать два потока лавы. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором. Река лавы спустилась приблизительно на 200-300 метров до равнины у северо-восточного подножия Этны.

Утром 19 января активность вулкана начала снижаться. А сейчас она опять возрастает. В Новом юго-восточном кратере наблюдаются интенсивные и почти постоянные стромболианские взрывы.

При стромболианском типе извержения (название образовалось от вулкана Стромболи на Липарских островах к северу от Сицилии) основа лавы вязкая, она выбрасывается разными по силе толчками из жерла, образуя сравнительно короткие и мощные потоки. При взрывах формируются шлаковые конусы и шлейфы кручёных вулканических бомб.

Этна извергается довольно часто. Например, "Страна" сообщала о новом извержении сицилийского вулкана в июне 2019 года.

Также Этна просыпалась годом ранее, в августе 2018-го.