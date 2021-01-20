С четверга, 21 января, Национальный банк по случаю юбилея поэтессы Леся Украинки вводит в обращение сувенирную 200-гривневую банкноту из серебра.

Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора на своей странице в Facebook.

По данным НБУ, банкнота выполнена из серебра 999,9 пробы. Тираж ее 300 штук. Приобрести такую банкноту можно на электронных аукционах. Розничная стоимость ее составит 6 788 гривен.

"Серебряная банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. На ней изображены: портрет Леси Украинки (1871 - 1913) - выдающейся украинской писательницы, переводчицы, фольклористки, общественной и культурной деятельницы (лицевая сторона), въездная башня Луцкого замка (обратная сторона)", - рассказали в Нацбанке.

Отметим, что ни банкноты, ни монеты не являются платежным средством.

Напомним, ранее НБУ сообщил, что вводит в обращение памятную монету с изображением Леси Украинки. Серебряная монета номиналом 20 грн выпущена тиражом 2 500 штук, масса драгоценного металла в чистоте составляет 62,2 грамм.

Также мы писали, что НБУ ввел в обращение новую памятную монету "Агафангел Крымский".