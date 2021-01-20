Вечером в среду, 20 января, спасатели отыскали потерявшегося туриста в районе горы Гемба Закарпатской области.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.

Информация о пропавшем мужчине появилась сегодня в 14:10 (по киевскому времени). Он потерялся в селе Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба. Турист съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.

После пяти часов поисков туриста нашли. В 19:30 группа сотрудников ГСЧС обнаружила его недалеко от села Березники Свалявского района. По информации спасателей, он находится в удовлетворительном состоянии.

"По уточненным данным, мужчина 1985 года рождения, является жителем Киева", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в начале января произошла похожая ситуация. После нескольких часов поисков в Карпатах спасатели госслужбы отыскали и сопроводили в безопасное место потерявшегося мужчину в горах.

Также рассказывали, что в Закарпатской области, в районе горы Поп Иван Мараморошский заблудился турист, его искали в течение нескольких дней. После спасателям удалось найти его и доставить в больницу.