В Закарпатской области спасатели нашли потерявшегося на горе Гемба лыжника из Киева. Фото
Вечером в среду, 20 января, спасатели отыскали потерявшегося туриста в районе горы Гемба Закарпатской области.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.
Информация о пропавшем мужчине появилась сегодня в 14:10 (по киевскому времени). Он потерялся в селе Пилипец во время катания на лыжах на горе Гемба. Турист съехал с трассы и потерял ориентир. Некоторое время с ним не было связи.
После пяти часов поисков туриста нашли. В 19:30 группа сотрудников ГСЧС обнаружила его недалеко от села Березники Свалявского района. По информации спасателей, он находится в удовлетворительном состоянии.
"По уточненным данным, мужчина 1985 года рождения, является жителем Киева", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, в начале января произошла похожая ситуация. После нескольких часов поисков в Карпатах спасатели госслужбы отыскали и сопроводили в безопасное место потерявшегося мужчину в горах.
Также рассказывали, что в Закарпатской области, в районе горы Поп Иван Мараморошский заблудился турист, его искали в течение нескольких дней. После спасателям удалось найти его и доставить в больницу.