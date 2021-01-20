Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры потребовал от социальных сетей TikTok и "ВКонтакте" прекратить распространять материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в несогласованных акциях протеста. Имеются в виду призывы выходить на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального.

Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

"В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях", - заявили в Роскомнадзоре.

И потребовали от социальной сети "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации".

В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направили требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий.

Также Роскомнадзор потребовал аналогичных мер от всех прочих СМИ и информационных ресурсов.

Как сообщала "Страна", Навальный сразу после своего ареста призвал россиян 23 января выходить на улицы с протестами.

Также мы писали, что накануне акции в поддержку Навального в TikTok появились ролики с призывами "Пусть все горит!".