Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак смотрели инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в компании временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

Об этом стало известно из их соцсетей.

Так, Зеленский написал в своем Твиттере: "Наблюдая за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (имеется в виду Байдену - Ред.) Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся". И прикрепил к посту фото с Квин на фоне экрана, на котором шли кадры церемонии инаугурации.

А Ермак в своей записи в Фейсбук сообщил, что Байден сдерживает слово "всегда говорить об Украине".

"Смотрим инаугурацию президента США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень. Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", - говорится в его посте.

А в Фейсбуке посольства США в Киеве появилась следующая запись: "Временный поверенный в делах США Кристина Квин: "С удовольствием вместе с президентом Владимиром Зеленским наблюдали этот священный момент в американской демократии".

Ранее "Страна" разбиралась, какие перспективы у Украины при новом президенте США.

Мы также сообщали, кто официально представлял Украину на церемонии инаугурации в Вашингтоне.