Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности дал зеленый свет законопроекту по легализации владения огнестрельным оружием. Проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему" рекомендован к принятию за основу.

Это уже не первый проект, которым "Слуги народа" пытаются разрешить украинцам легально владеть огнестрельными пистолетами. Еще весной прошлого года в Раду подавался другой проект, которым предлагалось разрешить гражданам владеть и применять для самозащиты огнестрельное оружие. Но предыдущий проект так и не был вынесен на обсуждение.

В ноябре прошлого года группа депутатов от "Слуг народа" зарегистрировала новый проект, который теперь, после одобрения его профильным комитетом, имеет все шансы попасть на голосование в сессионный зал.

Главной новацией проекта является создание специального Реестра владельцев оружия, вести который будет Министерство внутренних дел. Вся информация о наличии и приобретении оружия будет храниться в реестре 30 лет. И будет иметь частично ограниченный доступ. Интересно, что депутаты полагают, что такой реестр не влечет за собой трат из Госбюджета. На что главное научное экспертное управление Рады (ГНЭУ), которое анализирует все проекты законов, отметило, что необходимо просчитать траты на создание и ведение этого реестра.

Проект также регулирует права граждан на владение оружием.

По состоянию на данный момент украинским гражданам, которые старше 21 года, разрешено владеть гладкоствольным и нарезным длинноствольным огнестрельным полуавтоматическим оружием. Но приобрести можно лишь длинноствольное оружие – гладкоствольное охотничье ружье, или нарезную винтовку и карабин. Короткоствольным огнестрельным оружием (которое относится к категории С) – пистолетами и револьверами - обычным гражданам владеть запрещено.

Депутаты предлагают разрешить владеть короткоствольным огнестрельным оружием гражданам, которым исполнилось 28 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний, не имеют судимости, не привлекались к админответственности в течение последнего года и не менее 5 лет законно владели другим гражданским огнестрелом.

Также отметим, что в проекте отдельно прописано, что запрещается ношение этого оружия до принятия специального отдельного закона, но не указано нигде о сроках его подготовки. Таким образом, неизвестно, когда соответствующий документ может быть подготовлен и подан на рассмотрение парламента. Но получается, что до принятия упомянутого выше закона ношение револьверов и пистолетов все равно будет запрещено.

Оружие категории А - автоматическое огнестрельное оружие - физлицам будет запрещено приобретать. А юрлицам - только для тиров и стрельбищ (на этот вид деятельности необходимо будет получить специальную лицензию) и не более 5 единиц одной модели.

Оружие категории В (травматы) будет позволено покупать гражданам Украины, которые достигли возраста 21 год, и которые не привлекались к админответственности более 2 раз.

Право на получение оружия категории D (длинноствольным огнестрельным) можно будет владеть после 18 лет.

Последняя категория E - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие) будет разрешено иметь лицам старше 25 лет.

Всем владельцам оружия будут выдаваться удостоверения с указанием категории оружия. Для его получения необходимо будет обратиться в МВД с заявлением и документами, в числе которых медвывод ЛКК о том, что такому гражданину позволяется владеть оружием, а также документом о прохождении курсов по обращению с оружием. Эти курсы станут еще одной новацией - граждане Украины, которые намерены впервые получить удостоверение владельца оружия, должны будут пройти курсы по изучению матчасти оружия, правил обращения с ним и случаев использования.

Закон значительно расширяет права субъектов охранной деятельности. Им будет позволено применять гражданское огнестрельное оружие.

В законе отмечается, что использование гражданского огнестрельного оружия должно происходить исключительно с целью реализации права на защиту.

Использование оружия должно происходить только после предупреждения, за исключением случаев, когда промедление создает "непосредственную небезопасность" для владельца оружия. Запрещено использовать огнестрелы против женщин "с явными признаками беременности", лиц с инвалидностью, несовершеннолетних, кроме группового нападения, а также против работников правоохранительных органов, военнослужащих во время исполнения служебных обязанностей, кроме случаев осуществления теми действий, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Также предписано, что тот, кто использовал оружие, и причинил телесные повреждения, обязан сделать вызов экстренной медпомощи и сообщить в Нацполицию.

По использованию холодного оружия предлагается принять в будущем отдельный закон. В этом проекте не установлен даже термин "холодное оружие", хотя прописываются некоторые нюансы его использования. Например, вводится лицензирование производства и ремонта "холодного оружия", хотя непонятно, что можно отнести к этому виду.

Также интересно, что этим проектом депутаты хотят внести изменения в закон "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины", который содержит инструкции относительно круга лиц и оснований для награждения ведомственными поощрительными отличиями "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие".

По дисциплинарному уставу, ведомственными наградами могут быть награждены военнослужащие за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск (сил), укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Но законопроект упраздняет эти положения. Таким образом, создается ситуация, когда награждать можно будет каких-либо лиц, по любым основаниям и даже при отсутствии таких оснований. Как пишет в своих выводах Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, это "нивелирует ценность указанных ведомственных знаков отличия и создает коррупционные факторы".