Завершивший свой президентский срок Дональд Трамп перед уходом из Белого дома оставил записку своему преемнику на высшем государственном посту Джо Байдену, который торжественно вступил в должность 20 января.

Об этом сообщает CNN.



Как передает телеканал, содержание записки не раскрывается.

Оставлять послание своему преемнику в день его инаугурации стало среди современных президентов США традицией.

Как правило, записку кладут на столе Резолют (называется так потому, что был изготовлен в 1880 году по приказу британского правительства из древесины барка "Резолют") в Овальном кабинете, чтобы новый глава государства смог прочитать ее при первом посещении кабинета.

Например, Барак Обама написал Дональду Трампу о важности гражданских институтов: "Независимо от напора повседневной политики, мы должны оставить эти инструменты нашей демократии такими же сильными, какими мы их нашли".

А вот Джордж Буш-старший оставил Биллу Клинтону довольно личное послание: "Я желаю вам добра. Я желаю добра вашей семье. Ваш успех - это успех нашей страны. Я сильно болею за вас".

Между тем супруга Трампа Мелания нарушила одну из традиций передачи власти и впервые за 70 лет не пригласила новую первую леди в Белый дом.

Как писала "Страна", Трамп покинул Белый дом на вертолете.