Китай официально ввел санкции против бывшего главы Государственного департамента Майка Помпео. Также под ограничения попали экс-советники Дональда Трампа, отвечавшие за политику в отношении КНР: советник по нацбезопасности США Роберт Чарльз О'Брайен, заместитель советника по нацбезопасности Мэтт Поттинджер, советник Стивен Бэннон, советник по торговле Питер Наварро и другие. Всего в списке 28 человек.

Об этом сообщается на сайте китайского МИД со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.

"В последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, спланировали и продвигали серию безумных действий, игнорируя интересы китайского и американского народов, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая. Это задело чувства китайского народа и серьезно повредило китайско-американским отношениям. Решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима. Китай решил ввести санкции в отношении 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за вопросы, связанные с Китаем", - заявили в МИД.

Попавшим под санкции и членам их семей запретили въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Им и их аффилированным компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.

Как писала "Страна", летом Помпео фактически объявил Пекину холодную войну.

А Дональд Трамп периодически обвинял Китай в появлении коронавируса.