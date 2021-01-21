Вчера 46-м президентом Америки официально стал Джозеф Байден.

Для Украины важность этого момента сложно переоценить. Байден курировал процессы в нашей стране около семи лет - с 2009 по 2016 год.

Если взглянуть на его политику в отношении Украины за все эти годы, можно спрогнозировать, чего нам ждать от Байдена-президента.

Вспомнили, как новый президент США был связан с Украиной и что означает для страны "второе пришествие" Байдена.

"Бог меня не часто слушает". Байден до Евромайдана

Джо Байден стал вице-президентом США в январе 2009 года. И с тех пор пребывал в этой должности 7 лет.

В первом же году своей каденции второй человек Америки посетил Украину, где раньше, кстати, не бывал. Цель была примерно понятна: шла президентская кампания, где основными претендентами были тогдашний премьер Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной Партии Регионов Виктор Янукович.

И американцы тогда хотели повлиять на президента Ющенко, чтоб тот перестал воевать с Тимошенко и, тем самым подыгрывать Януковичу.

Однако уже к середине 2009 года (то есть, к приезду Байдена) стало понятно, что это задача почти невыполнимая, а потому наибольшие шансы на победу будут у лидера Партии Регионов.

Поэтому Байден, когда встречался с Януковичем, предположил, что "говорит с будущим президентом Украины".

"Ваши бы слова да богу в уши", - ответил тогда Янукович. На что Байден возразил: "Бог не так часто меня слушает".

Так или иначе но сам факт такого общение политический класс Украины понял вполне однозначно: американцы не против избрания президентом Януковича, несмотря на его "пророссийский" имидж.

И действительно, после его избрания американцы и лично Байден приложили немало усилий, чтоб "пророссийского разворота" в политике Украины после прихода к власти Януковича не произошло.

Что принесло результаты: Янукович не согласился в 2010-2011 годах присоединяться к интеграционным проектам с РФ вроде Таможенного союза, а также ускорил подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Что автоматически закрывало многие направления сотрудничества с Россией.

Впрочем, Янукович вел свою сложную игру. История с Соглашением об ассоциации была для него способом уговорить Россию на более серьезные уступки по газу и кредиты, не вступая при этом в Таможенный союз.

Но затем в Киеве прочитали, что написано в Соглашении - и ужаснулись дискриминационным условиям для украинского экспорта. При этом Евросоюз отказывал Украине в финансовой помощи, предлагая только кредиты МВФ, которые давались на жестких условиях - поднять коммунальные тарифы, отпустить курс гривны и так далее.

Это бы поставило крест на переизбрании Януковича, и президент в последний момент затормозил Ассоциацию. Затем он вступил в переговоры с Россией, которая согласилась и на газовую скидку, и на кредиты без политических условий - не требовала вступать в Таможенный союз (детальнее - в материале "Страны" "21 вопрос о Майдане").

"Все кончено". Байден и Евромайдан

Одним из первых негативную реакцию на приостановку подписания Ассоциации высказал Джо Байден. Он прислал украинскому президенту первую "черную метку", позвонив ему через день после начала протестов.

"Вице-президент Байден выразил разочарование решением правительства Украины отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации и свободной торговли с ЕС... Вице-президент подчеркнул, что США продолжают поддерживать украинский народ и его надежду на европейскую интеграцию", - говорилось тогда в сообщении Белого дома.

Это произошло через два дня после начала Евромайдана. В ходе которого американские власти открыто встали на сторону оппозиции.

Следующий звонок Байдена Януковичу произошел 10 декабря - после того, как ситуация в центре Киева серьезно накалилась, произошло несколько столкновений, а Янукович побывал в Сочи у Путина. Вице-президент потребовал не разгонять протестующих и начать с ними диалог.

С тех пор тональность Байдена не менялась - он неизменно требовал от Януковича отвести силовиков с Майдана. А своей книге мемуаров "Пообещай мне, папа" бывший вице-президент позже вспоминал, как, по сути, предложил президенту Украины... бежать.

"Я предупреждал его (Януковича - Ред.) в течение нескольких месяцев, что ему нужно вести себя сдержаннее с украинскими гражданами, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему нужно отзывать своих людей и уходить", — отметил он.

По словам политика, Янукович уехал на следующий день, а контроль над правительством "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

От себя добавим - и под контроль самого Байдена, который с тех пор стал "отцом украинской демократии".

Байден и постмайданная Украина. Главные скандалы

После бегства Януковича и прихода к власти "молодых патриотов" Яценюка, Турчинова, а затем не столь молодого Порошенко - наступил звездный час Джо Байдена в Украине.

Вице-президента США начал практически вручную управлять процессами в нашей стране. И приезжал в Украину с тех пор, как он говорил сам, 12-13 раз.

О руководящей роли Байдена впоследствии, уже после отставки, довольно откровенно расскажет он сам. Но настоящие сенсации о внешнем управлении Украиной были обнародованы совсем недавно нардепом Андреем Деркачом. Он опубликовал записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко, когда оба были при власти.

Аутентичность этих записей косвенно подтвердили и сами американцы, введя санкции за их обнародование против украинских политиков.

Тезисно напомним о главных скандалах вокруг Байдена в Украине за время пост-Майдана.

Байден и сын. Одна из главных историй - это работа его сына Хантера в совете директоров украинской газодобывающей компании "Бурисма". Появляясь на совещаниях несколько раз в год, Байден-младший с мая 2014 года получал десятки тысяч долларов зарплаты в месяц. Сложно было сказать, за что именно.

Учитывая, что его отец в этот момент плотно занимался Украиной на посту вице-президента, республиканцы в США сочли это конфликтом интересов и усмотрели признаки коррупции. Впрочем, в Белом доме заявляли, что все в порядке, поскольку Хантер - частное лицо. И может работать где угодно.

Однако проблемы были не только за океаном. "Бурисму" основал экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский, против которого в Украине при новой власти были открыты уголовные дела. В 2015 году новое расследование против компании начал генпрокурор Виктор Шокин. Это вызвало почти немедленную реакцию американцев.

Миллиард за Шокина. После начала расследования по "Бурисме" Шокина атаковали с разных сторон. "Еврооптимисты" и "соросята", курируемые американским посольством, обвинили его в покрывательстве коррупции и торможении реформ.

Одновременно прозападные кадры в СБУ затеяли дело "бриллиантовых прокуроров", которое было ударом по ближнему кругу генерального прокурора.

Весной 2016 года Виктора Шокина сняли с должности. Как выяснилось только через пару лет - по прямому приказанию Байдена.

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они (украинцы - Ред.) мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли", - рассказывал сам бывший вице-президент в 2018 году.

Обращение "сукин сын" в отношении должностного лица независимой страны, конечно, привлекает к себе отдельное внимание.

Шокин, к тому времени уже отставленный, в долгу не остался и назвал Байдена "особью".

"То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое... Если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь", - сказал бывший генпрокурор.

Еще через два года история получила развитие. В минувшем мае появились первые "пленки Деркача", на которых видно, что увольнения Шокина Байден требовал напрямую у Порошенко. А тот с готовностью подчинялся, заверяя, что генпрокурор уже написал заявление об отставке. И спрашивал разрешения назначить в ГПУ Юрия Луценко.

Кстати, там нет ни одной попытки Порошенко апеллировать к Обаме и спорить с Байденом, о чем выше говорил сам новоизбранный президент.

Байден и управление Украиной. "Пленки Деркача" оказались целым кладезем инсайдерской информации о методах работы вице-президента США в нашей стране. Из них стало понятно, что:

Порошенко отчитывался Байдену о повышении коммунальных тарифов для МВФ (" Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%")





Байден согласовывал нового генпрокурора и требовал не трогать Арсения Яценюка на посту премьера





Порошенко и его визави обсуждали работу "смотрящих" из США в украинской прокуратуре





Байден отчитывал Порошенко за отправку диверсантов на территорию Крыма. А украинский президент оправдывался, что был в отъезде и поэтому не при чем, "это все разведка". Забавно, что официально Украина свое участие в операции до этого момента отрицала, называя обвинения Кремля фейком.





В ходе бесед выяснилось, что у американцев есть влияние на партию "Самопомощь" (Порошенко просил Байдена повлиять на нее, и тот пообещал).





Байден требовал у Порошенко национализировать "Приватбанк", называя его владельца Игоря Коломойского "занозой в заднице". В итоге это Украина также выполнила.

Все эти истории поставили жирную точку в спорах - есть ли внешнее управление Украиной или это конспирология. С момента публикации "пленок" американское руководство политикой в Киеве становится доказанным фактом.

Битва за Байдена. Весь этот компромат на бывшего вице-президента США начал массово появляться накануне американских выборов 2020 года.

Извлечением данных из Украины активно занималась команда Трампа, который планировал идти на второй президентский срок - и хотел сбить Байдена его украинскими "проделками". Как в свое время демократы нанесли удар и по самому Трампу, когда через утечку из Украины отправили в тюрьму начальника его штаба Пола Манафорта.

Попытки найти компромат начались еще при Порошенко.

В феврале 2019 года генпрокурор Юрий Луценко начал активно общаться с адвокатом президента США Руди Джулиани и его доверенным лицом Львом Парнасом. Он пообещал ему "взуть Байдена" - то есть открыть уголовное дело на "Бурисму", где трудился сын вице-президента. Взамен Луценко требовал организовать встречу Порошенко и Трампа.

Экс-гарант Украины ввязался в эту игру, желая получить одобрение США на второй срок президентства. Но Трамп решил с ним даже не встречаться - возможно, затаил обиду на то, как при Порошенко подыгрывал демократам на выборах в США 2016 года.

Да и шансы Петра Алексеевича на победу были мизерными - поэтому, видимо, решили не организовывать встречу, которая все равно бы ни на что б не повлияла.

После прихода к власти Зеленского команда Трампа начала работать уже с ним, пытаясь добиться помощи в делах против Байдена.

Однако последующие переговоры Джулиани с Ермаком (тогда еще советником Зеленского) ни к чему не привели - украинская сторона устранилась от помощи республиканцам.

А когда Трамп лично попросил Зеленского рассмотреть возможность расследования по Байдену, разразился гигантский скандал. В американские СМИ слили информацию, что по приказу президента Украине приостановили военную помощь. Демократы сочли это шантажом Зеленского из-за Байдена и начали процедуру импичмента.

Ее в итоге не утвердил Сенат. Но демократический истеблишмент показал Трампу, что будет, если он попытается воздействовать на украинские власти по теме коррупции Байдена. С тех пор эта история в основном заглохла. Но не до конца.

Санкции как месть за Байдена. Последней по хронологии попыткой привлечь внимание к историям Байдена в Украине стали уже упоминавшиеся "пленки Деркача".

Нардеп занимался их публикацией с весны 2020 года. Вокруг него объединился ряд людей, выступавших против демократического лобби в Украине, которое, по мнению Деркача, выстроило в нашей стране коррупционную систему внешнего управления.

Этих людей кто связывал с администрацией Трампа, кто - с олигархом Игорем Коломойским. А Порошенко и посольство США заявили, что те, кто публиковал компромат на Байдана - вообще агенты Кремля.

И, когда накал предвыборной борьбы в США достиг наивысшей точки, против Деркача ввели американские санкции. Это произошло в сентябре 2020 года.

После того, как Байден победил на выборах, началось настоящее возмездие: в санкционный список американцев попали еще семеро украинцев, которые поддержали Деркача: среди них народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. То есть уже два нардепа попали в "черный список" новой американской администрации.

С этого факта можно начать говорить о последствиях "пришествия Байдена" для Украины.

Что значит избрание Байдена для украинской политики

1. Очевидно, что самым ожидаемым сегодня последствием будет удар по всем, кто в Украине ставил на Трампа или просто помогал разоблачать деяния Демпартии в Украине. Санкционное давление, вероятно, будут продолжаться.

Нельзя исключать и мер, которые совсем недавно стали повсеместными в США: блокировка медиа, телеканалов, неугодных страниц в соцсетях.

Тем более, что в Украине достаточно "активистов", которые будут поставлять в посольство США всю информацию на политических оппонентов. То есть может начаться классическая охота на ведьм (и особенно этот сценарий вероятен, если она начнется в самой Америке против трампистов).

В этом смысле ударов стоит ждать Игорю Коломойскому, которого лично Байден еще в 2016 году называл "занозой в заднице". Сейчас эта мотивация только усилилась: в США считают, что олигарх слишком сильно влияет на президента Владимира Зеленского, а также подозревают, что именно он стоит за многими действиями против Демпартии и ее лобби в Украине.

2. Усилится давление на украинские власти по трудоустройству на высокие должности "соросят", которые всегда опекались главным образом демократами. То есть это люди формата Алексея Гончарука (недавно ездившего в США на "смотрины"), Рябошапки, Шабунина, Сергея Лещенко и других.

Также можно с уверенностью говорить, что укрепятся позиции главы НАБУ Сытника. Другой вопрос, что его полномочия истекают уже в следующем году и пока ничто не указывает на то, что всех скандалов с ним, главу НАБУ переизберут на новый срок. Кроме того, открыт вопрос по назначению нового главы САП. На эту позицию тоже далеко не факт, что придет лояльная "соросятам" фигура.

В целом будет сильное сопротивление украинской элиты, которая, даже проявляя максимальную лояльность американцам по вопросам внешней политики, Донбасса и отношений с Россией, при этом не хочет, чтоб прямые ставленники Запада ("соросята") рулили во внутренней политике, в силовых структурах и в экономике.

Тем более, что условия очередных кредитов МВФ все более антисоциальные и не совместимы с планами властей переизбраться. То есть противление давлению Байдена будет идти не только снизу (как сейчас в виде газовых бунтов), но и сверху. И нарастать по мере усиления давления.

3. Есть еще один фактор, который может стать холодным душем для украинских фанатов нового президента США. Лично Джо Байден, вопреки ожиданиям того же Порошенко, свое персональное участие в украинской политике может не нарастить на правах давнего куратора - а наоборот сократить.

Во-первых, в силу скандала с телефонными переговорами. Во-вторых, после истории с сыном, которую президенту-демократу республиканцы немедленно припомнят в США, если он начнет снова активно "рулить" процессами в Украине.

То есть на этом направлении руки у Байдена будут некоторым образом связаны. И наилучшей политикой для него может стать видимый нейтралитет.

Хотя это не отменяет того факта, что команда Байдена (Нуланд, Кент и прочие) украинскими вопросами будут заниматься очень активно.

4. Не стоит слишком обольщаться и тем украинским политикам, которые сейчас находятся на вторых ролях (как Порошенко) или вообще вне активных процессов (как Яценюк).

Напомним, что именно контролируемое демократами посольство США отказало Порошенко в поддержке на президентских выборах 2019 года. И в США явно не забыли, как Петр Алексеевич через своего человека Юрия Луценко пытался "взуть Байдена", чтобы остаться на второй срок. И в тех же целях добивался снятия посла Мари Йованович.

Да и в целом, возвращать во власть политических аутсайдеров - недальновидная стратегия, и менять Зеленского обратно на Порошенко американцы скорее всего не станут. И уж тем более это касается Яценюка с его "мусорным" рейтингом.

Что, впрочем, не отменяет использования данных политиков для каких-то прикладных политических задач.

5. В целом политика Байдена в отношении Украины будет определяться борьбой двух тенденций. С одной стороны - желанием американцев установить окончательный контроль над внутренней политикой, силовыми структурами и экономическими процессами в Украине. С другой стороны - сопротивлением этому со стороны украинской элиты, которая будет пугать Вашингтон дестабилизацией ситуации в стране (тарифные и прочие протесты добавят ей в этом аргументов) и будет предлагать Госдепу удовлетвориться тем, что Украина и так идет в русле американской политики по ключевым геополитическим вопросам. А во внутренние дела лучше не вмешиваться.

Что будет с Донбассом и политикой по России

"Страна" уже рассказывала, что позиция демократов и команды Байдена по России - это снятие риска любой военной эскалации. Вплоть до сотрудничества с Москвой по вопросам безопасности и многим другим. Об этом открыто говорится в их программных документах и заявлениях.

Как приемлемые методы воздействия на РФ называют санкции - но с понятной перспективой их снятия за "хорошее поведение". То есть военный сценарий на Донбассе - это "не наш метод", судя по тому, кто пришел к власти в Соединенных Штатах.

Также нужно вспомнить, что именно в эпоху кураторства Байдена Порошенко подписал Минские соглашения. Судя по пленкам Деркача, на которых украинский президент спрашивал разрешения США и по менее серьезным вопросам - "Минск" до деталей явно был согласован с Вашингтоном.

Более того, Байден лично приезжал в Раду после подписания "Минска-2" и говорил о пользе федерализма, убеждая нардепов поменять конституцию в рамках подписанных соглашений.

"Конституционная реформа, включающая в себя реформу судебной системы и децентрализацию, не угрожает вашему суверенитету, она усиливает его. Это важный шаг в построении новой сильной нации. Это важно для европейского будущего Украины. Этот вопрос федерализма является обстоятельством, которое едва не помешало нашему государству состояться. Автономные независимые штаты, определяющие собственные полицейские силы, собственную систему образования, собственное правительство в рамках единой конституции", - заявил с трибуны парламента вице-президент.

Голосовать за "минские" законопроекты украинских депутатов тогда убеждала и замгоссекретаря Виктория Нуланд, которая, кстати, возвращается в команду Байдена.

Тогда процесс вспять повернули националисты, которые угрожали кровавыми протестами. А также Порошенко, переосмысливший свою стратегию и решивший идти на второй срок под лозунгами "армии, мовы, веры".

Нуланд, к слову, еще в 2016 году вела переговоры с помощником Путина Сурковым и обсуждала с ним особый статус Донбасса. При Трампе, которого демократы "кошмарили" за мифические связи с Россией, этот формат заглох, поскольку им поставили заниматься "ястреба" Курта Волкера.

У Байдена же подобных барьеров уже не будет. Он вполне может без ущерба своему имиджу разморозить переговоры с Москвой и добиться каких-то подвижек по Донбассу. Нуланд, кстати, недавно в Киеве заявила, что Минские соглашения - единственная основа для урегулирования. Что для сторонников "партии войны" звучит как плохая новость.

Понятно, что увязаны любые договоренности с Москвой по Украине будут с более крупными геополитическими вопросами. При этом нужно помнить, что при Обаме Байден был как раз тем человеком, который курировал "перезагрузку" с Москвой. То есть опыт на этом направлении у него есть.

Все это будет, разумеется, увязано со стратегической целью США ослабить Москву. Но в демократической команде давно раздаются голоса, что открыто агрессивная политика и военное давление только укрепляют позиции консерваторов и Путина в руководстве России (как это было после аннексии Крыма). Поэтому нужна разрядка. И ставка на более либеральные круги в РФ с последующим сценарием внутрироссийского майдана.

Кстати, и по Крыму именно администрация Обамы, по рассказам украинских политиков, запретила Турчинову отвечать военным путем на аннексию. Также, как уже говорилось, при Байдене американцы продавили завершение горячей фазы конфликта на Донбассе - на базе Минских соглашений.

При этом готовность Байдена говорить с Москвой не означает, что до чего-то смогут договориться. Не снято главное противоречие между властями Украины и России, доставшееся по наследству еще от Порошенко - внесение особого статуса Донбасса в Конституцию.

В Киеве этого не хотят делать из страха перед националистами - и в общем-то нежелания властей интегрировать "идеологически чуждый" регион. В Москве же не видят смысла отказываться от нормы, выписанной в Минских соглашениях, на которой они в общем-то и базируются.

И сумеют ли Байден с Нуланд разрешить это противоречие - огромный вопрос.

А главное - захотят ли. Начало правления нового президента США совпало с событиями вокруг возвращения и ареста Навального, которые сами по себе могут сильно затруднить налаживание диалога между двумя странами.