Президент Украины Владимир Зеленский следит за церемонией инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и приглашает его в Киев.

Об этом глава государства написал в своем Twitter в среду, 20 января.

"Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня, 20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность президента США. Церемония инаугурации проходит в Вашингтоне и продлится 13 часов, "Страна" следит за ней в обновляемом материале.

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