В Офисе президента прокомментировали ситуацию с ценами на газ для населения в Украине. По словам пресс-службы, Владимир Зеленский отметил, что фиксированная цена 6,99 будет не для всех. Поэтому глава государства дал задание установить "социальную справедливость при ценообразовании".

Комментарий опубликован в Фейсбук ОП.

В Офисе сообщили, что Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно когда речь идет о тарифах для населения.

"Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование. По инициативе главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн за 1 кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств. В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через Теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных Теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, получающего отопление через эти структуры, бывают существенно выше", - признали в Офисе.

Поэтому по заданию президента 20 января правительство провело совещание с представителями органов местного самоуправления, на котором были рассмотрены предложения от НАК "Нафтогаз Украины" и наработаны соответствующие механизмы для выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Таким образом Кабмин поможет снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Предложения НАК "Нафтогаз Украины" позволят сбалансировать цены на газ на программы централизованного отопления в городах и селах, считают у Зеленского.

"Президент Украины дал задание тесно сотрудничать с региональными лидерами для снижения цены на газ для всего населения. Мы будем делать все возможное для установления социальной справедливости в ценообразовании на отопление. Более того, не сомневаюсь, что мы найдем взаимопонимание с руководителями территориальных общин", - заверил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Ранее "Страна" приводила заявление Дениса Шмыгаля о том, что поставщики газа должны зафиксировать годовую цену до лета.

Между тем, пока власти не могут определиться, что делать с ценами, люди получают космические платежки на тепло. Так, одному пенсионеру из Киева пришла платежка за отопление на сумму почти в 11 тысяч гривен.