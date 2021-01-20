В понедельник, 18 января, в центральном Польском городе Верушув Лодзинского воеводства из окна многоэтажного дома выпала 5-летняя дочь украинцев. Девочка выжила, но находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает o2.pl.

Так, инцидент произошел утром. Из окна квартиры на четвертом этаже выпала 5-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу, на данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

Сотрудники полиции установили, что родители девочки - 42-летняя мать и 45-летний отец , граждане Украины. На момент инцидента оба были трезвые, но не находились в квартире. Местная прокуратура выясняет точные обстоятельства дела, в том числе ведет следствие, не были ли подвергнуты опасности жизнь и здоровье ребенка по вине родителей.

Напомним, В Одессе девятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил.

Также сообщалось, что в Киеве 7-летний мальчик выпал из окна, когда отец оставил его одного на четверть часа.