В Москве мировой судья Вера Акимова перенесла на 5 февраля заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, в которой обвиняют российского оппозиционера Алексея Навального. Перенос связан с тем, что на рассмотрении не было ни представителей потерпевшего, ни подсудимого, который находится в СИЗО.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

"Невозможно рассматривать дело без явки подсудимого. Рассмотреть дело даже по существу невозможно. В связи с неявкой подсудимого дело переносится на 5 февраля на 10:00", - сказала Акимова.

Заседание мировой судья участка №321 проводила в Бабушкинском районном суде из-за большого числа заявок от СМИ.

Перенос заседания прокомментировала адвокат Навального Ольга Михайлова

"Сегодня суд отложил судебное рассмотрение по делу о клевете, сославшись на то, что Алексей Навальный находится в СИЗО, не доставлен, а судебное разбирательство должно происходить с его участием. Мы поддержали такую позицию суда, и дело отложили до 5 февраля. В этом же суде будет дальнейшее рассмотрение с участием Алексея. Суд настаивает на его личном участии", - сказала Михайлова.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено в июне прошлого года. Оппозиционер прокомментировал ролик телеканала RT, в котором общественные деятели, в том числе ветеран войны Игнат Артеменко, высказывались в поддержку поправок к Конституции РФ. 2 июня блогер в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик и назвал его героев "продажными холуями" и "позором страны".

После этого Навального обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("клевета"), поскольку его комментарий "носит заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство ветерана, подрывающий его репутацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Между тем соцсети сейчас активно обсуждают новое расследование Навального о якобы дворце Владимира Путина в Геленджике.

"Страна" подробно разбирала громкое разоблачение.