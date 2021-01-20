В среду, 21 января, мировые цены на нефть эталонных марок растут на фоне инаугурации президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе представил пакет экономических стимулов объемом $1,9 трлн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 КСК составляет $56,41 за баррель, что на $0,51 (0,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)составляет $53,53 за баррель, что на $0,55 (1,04%) выше уровня предыдущих торгов. Февральский контракт истекает с закрытием торгов в среду. Более активно торгуемый мартовский фьючерс прибавляет в цене $0,6 (1,13%), торгуясь на уровне $53,58 за баррель.

"Расчет прост: увеличение бюджетной поддержки означает больший рост и более высокий спрос на нефть в США", - отмечает аналитик Commerzbank Иоген Вейнберг, которого цитирует MarketWacth.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая Джо Байденом на пост министра финансов, призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад.

На нефтяном рынке в первом квартале 2021 года и до конца года, вероятно, будет наблюдаться дефицит предложения из-за роста спроса во втором квартале 2020 года на фоне восстановления от последствий пандемии и сокращения добычи ОПЕК+, считает Вейнберг.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, считает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с. При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено "ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю".

"Рынок все еще обеспокоен по поводу нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, поскольку пандемия негативно влияет на поездки. В Китае правительство призывает граждан не путешествовать в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю - самого активного времени года", - подчеркивают аналитики ANZ.

Напомним, под санкции США попала одесская компания Fides Ship Management за поставки нефти из Венесуэлы. Минфин США 19 января ввел ограничения, касающиеся нефтяного сектора Венесуэлы.

Также сообщалось, что США ввели новые санкции против строительства российского газопровода "Северный поток-2".