После принятия присяги президента США на церемонии инаугурации Джо Байден произнес свою первую речь в этом качестве. Она продолжалась около 17 минут.

"Страна" приводит ключевые заявления 46-го президента Соединенных Штатов.

"Воля народа была услышана. Мы снова узнали, что демократия драгоценна и хрупка. И теперь демократия победила. Всего несколько дней назад мы видели, как насилие потрясло Капитолий. Мы объединились под Богом, чтобы обеспечить мирную передачу власти. Мы, американцы, смогли оставить вопросы, которые нас разделяют".

"Я знаю, что наша конституция прочна. Я только что принял присягу. Но история американского народа зависит от каждого из нас, кто хочет строить совершенный союз. Мы - великая нация. Мы прошли такой долгий путь и он еще впереди. Но мы будем прогрессировать, вопреки всем угрозам. Мы должны еще многое построить и достичь".

"Вирус. Он забрал столько много жизней за последний год - почти столько, сколько Америка потеряла в ходе Второй Мировой войны. Многие стали безработными. Но наша история побуждает нас к тому, чтобы бороться дальше".

"Рост политического экстремизма, "белого превосходства", внутреннего терроризма. Мы должны противостоять этому, и мы победим. Мы должны побороть это для безопасности Америки. Это требует объединения. В такой же январский день была подписана декларация о независимости Америки. Сегодня в этот январский день моя душа в этом, в том, чтобы объединить нашу Америку и нашу нацию. Прошу всех присоединиться. Объединиться перед нашими проблемами, бороться с беззаконием, насилием. Мы сможем исправить наши ошибки".

"Я знаю, что когда мы говорим об объединении, это может звучать как глупая фантазия. Однако лучшее в нас всегда побеждало. Мы всегда объединялись и сможем сделать это сейчас. Мы должны воспринимать друг друга не как врагом, а как соседями. Без единения нет мира и прогресса. Сейчас исторический критический момент. Единение - это путь вперед".

"Давайте все вместе начнем объединяться, высказывать уважение друг к другу. Давайте уничтожим все разногласия - они не должны становиться поводом к войне".

"Уважаемые сограждане, просто посмотрите вокруг. Мы находимся в тени Капитолия, который видел еще Гражданскую войну. Тогда мы смогли победить. Прошлая инаугурация сопровождалась протестами женщин. А сегодня мы празднуем вступление в должность первой женщины вице-президента".

"Для меня большая честь - доверие, которое вы оказали мне. Я буду президентом для всех американцев".

"Были написаны общие цели, которые объединяют американцев. Это возможность, безопасность. Последние месяцы научили нас, что ложь может использоваться для достижения целей и власти. Понимаю, что многие сограждане смотрят в будущие с опаской. Они, как и мой отец в свое время, беспокоятся, смогут ли они выплатить ипотеку, обеспечить страховку. Но из-за этого не стоит выступать против тех, кто не похож на вас. Мы должны прекратить эту нецивилизованную войну. Мы должны открыть свое сердце. Мы должны продемонстрировать смирение и толерантность".

"Уважаемые сограждане, перед нами стоит большая задача, большая работа выйти из этих темных времен. Мы должны вступить в борьбу с пандемией вместе, объединенные".

"Мои коллеги из сената, все мы понимаем, что весь мир сегодня следит за нами. Хочу сказать: мы восстановим партнерские отношения. Мы будет бороться с существующими угрозами. Мы будем сильным партнером по сохранению мира".

"Моя первая просьба - попросить вас почтить минутой молчания наших матерей, друзей, сыновей - всех, кого мы потеряли. Давайте молча помолимся за тех, кто потерял свою жизнь. Аминь".

"Друзья, сейчас время испытания, мы испытываем нападки на демократию. Вирус свирепствует, наблюдаются нападки на демократию. Мы встречаемся со всеми этими вызовами одновременно. Но пришло время действовать смело. Я вам обещаю, что нас будут судить по тому, как мы решаем этот каскадирующий кризис. Я уверен, мы сможем это сделать. Мы напишем историю, которая будет звучать, как песня - гимн Соединённых Штатов Америки".

"Я начну этот день с обещаний: я всегда буду с вами, я буду защищать вас, я буду защищать Конституцию".

"Да благословит Господь Америку и защитит наши войска".

Ранее "Страна" писала, что на церемонию Байден прибыл в кортеже из 30 с лишним автомобилей.

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