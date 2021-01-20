В среду, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия. "Страна" следит за происходящим в онлайн-трансляции.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.

Напомним, в свой первый день президентства Байден собирается подписать ряд указов, в частности об остановке выхода США из ВОЗ и прекращении строительства стены с Мексикой.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Джо Байден вообще попал во власть и какой путь он прошел до своего президентства.