Автомобильный кортеж, который привез Байдена на инаугурацию, выглядит очень внушительно Он состоит из более 30 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"А сейчас уже стартовала церемония инаугурации. Выступают сенаторы и прочие государственные мужи. Байден и Харрис ждут своей очереди. Новый президент принесет присягу где-то в течение получаса", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Камалла Харрис уже приняла присягу вице-президента США.

Также появилось видео, как Леди Гага спела гимн США на церемонии инаугурации.

Напомним, что сегодня в США проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Его предшественник Дональд Трамп уже покинул Белый дом. Также мы сообщали, что Дональд Трамп выступил перед сторонниками с прощальной речью на авиабазе.