В четверг, 21 января, после сильных морозов Украину ждет потепление, в половине регионов температура днем поднимется выше 0. В Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях пройдет небольшой снег, в остальной части страны осадков не ожидается.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных регионах днем потеплеет до +1+6 градусов, а ночью будет держаться мороз -1-7. Будет переменная облачность, без значительных осадков.

На востоке Украины сохранится минусовая температура. Днем будет -4-10 градусов, а ночью -10-20. В Харьковской области прогнозируют небольшой снег, в остальных областях осадков не ожидают.

В северной части страны днем будет -1-6 градусов, ночью похолодает до -10-13. В Черниговской области ожидается снег.

На юге Украины будет теплее всего, днем +6+7, а ночью от 0 до -9 градусов. Осадков не ожидается.

В Киеве в четверг днем температура будет колебаться между -1 и +1, а ночью похолодает до -9-11. Переменная облачность, без осадков.

Напомним, в Киеве зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха. Власти связали это с морозом.

Также сообщалось, что Европу накрыли рекордные морозы. В Польше от холода треснули рельсы на ж/д путях.