В социальной сети ТикТок накануне намеченных в России на 23 января митингов в поддержку взятого под стражу оппозиционера Алексея Навального, распространяются видео, призывающие к участию в акциях протеста.

На роликах показываются кадры из "протестной" жизни России и звучит призыв "Счастливых вам голодных игр" (из одноименного американского фильма), после которого звучит фраза "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит" - из одноименной песни группы IC3PEAK, которая популярна у российской молодежи и в текстах которых звучит оппозиционная к российской власти риторика.

Кроме того, по хэштегам можно понять, что эти ролики приурочены как раз к акции 23 января.

"Хотя не совсем понятно кто это делает - сторонники Навального или его противники. Потому что основной рефрен "я заливаю глаза керосином, пусть все горит" - совпадает с тем, что говорят о Навальном его враги ("хочет развалить Россию и погрузить ее в хаос"). Хотя, с учетом особенностей аудитории ТикТок, это вполне может быть реальный призыв к протестам", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву.

Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

Также мы сообщали, что Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами.