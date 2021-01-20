В родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге 20 января в небе наблюдалось гало. Это атмосферное оптическое явление можно увидеть не очень часто.

Эффектные фотографии гало опубликовала в Facebook жительница города под ником Nata Li.

"Кривой Рог! Сегодня 20.01.2021, когда за окном -17 ℃,мы стали свидетелями очень редкого атмосферного явления, такого как гало", - написала пользовательница. В комментариях она добавила, что явление длилось минут 15, с 8:00 до 8:15 максимум.

Гало́ (от греческого слова "круг, диск") - группа атмосферных оптических явлений, при которых возникает вторичное свечение вокруг источника света. Как правило, свечение имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Гало образуется главным образом ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км. Но иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. В этом случае гало напоминают сияющие драгоценные камни (так называемая "алмазная пыль"), а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет порой разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Как писала "Страна", позапрошлой зимой гало наблюдали в небе под Киевом.

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