В середине декабря 2020 года в Полтаве четырех разнополых и разновозрастных воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей госпитализировали с диагнозом "отравление" и разместили в одной палате.

Один из них был 13-летним подростком, который изнасиловал пятилетнюю девочку. В январе 2021 года провели следственный эксперимент с участием подозреваемого, который доказал его причастность к преступлению.

Об этом сообщает ТСН.

Так, в одной палате разместили четверых детей: двоим было по 5 лет, одному 10, а четвертому - 13. По информации местных СМИ, дети были в больнице без контроля. После изнасилования девочке предоставили психологическую помощь, а 13-летний подросток находится в Центре социально-психологической реабилитации, так как он не достиг возраста уголовной ответственности. Однако суд может принять решение о направлении его в специализированное учреждение.

"Что касается факта изнасилования, то причастность 13-летнего подростка доказана. Проведены необходимые экспертизы, подтверждающие тот факт, что он действительно изнасиловал 5-летнюю девочку. Сейчас пострадавшему ребенку предоставляется профессиональная психологическая помощь", — рассказалруководитель пресс-службы Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

По факту изнасилования 5-летней девочки в полиции открыто несколько уголовных дел. Одно из них по ч. 4 статьи 152 "Изнасилование малолетнего ребенка" и еще два по ст. 137 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", в рамках которых будут проверяться нарушения со стороны воспитателей реабилитационного центра и со стороны персонала медучреждения.

Напомним, под Харьковом парень пригласил в гости 14-летнюю знакомую и изнасиловал ее.

Также сообщалось, что после Нового года под Киевом 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку.