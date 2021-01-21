Нацполиция массово начала штрафовать евробляхеров. Об этом сообщают как в МВД, так и в общественной организации "АвтоЕвроСила", отстаивающей интересы владельцев авто на иностранной регистрации.

Первые штрафы еврбляхерам по 8,5 тысяч гривен (за нарушение режима вуза авто, если им управляет не тот человек, который его ввез на таможенную территорию Украины) выписали в Харькове.

Есть также прецеденты, когда выписывали штраф в 17 тысяч (за повторное нарушение). Причем, его получила женщина-водитель, которую вначале остановили утром, вручив квитанцию на 8,5 тысяч, а в тот же день вечером выписали еще один штраф - уже 17 тысяч. Таким образом, за день она получила штрафов на 25,5 тысяч гривен.

Всего в Харькове уже оштрафован несколько десятков водителей.

В связи с чем 18 января местное территориальное подразделение "АвтоЕвроСилы" уже организовало акцию протеста под зданием управления патрульной полиции в Харьковской области. Правда, акция оказалась немногочисленной - собралось всего порядка 50 человек.

Вчера акцию в поддержку харьковчан провело также киевское подразделение "АвтоЕвроСилы". Один из руководителей этой организации Александр Чернявский пообещал вывести людей из разных регионов под Раду, если проблема с льготной растаможкой авто на иностранной регистрации не решится в ближайшее время.

Примечательно, что Чернявский сегодня сам едва не получил штраф. Около часа ночи он ехал, как говорит, "с соблюдением всех правил дорожного движения", как вдруг его оставила полиция и начала "кошмарить" за еврономера. Правда, в итоге Чернявскому все же удалось убедить полицейских не выписывать квитанцию.

Водители говорят, что на самом деле штрафы уже выписывают не только в Харькове, но и в других городах. Причем, в разговоре с владельцами евроблях полицейские, якобы, ссылаются на некую "разнарядку", которую им спускает начальство - оштрафовать за смену хотя бы одно авто на иностранных номерах.

При этом в "АвтоЕвроСиле" говорят, что МВД грубо нарушает условия меморандума: не штрафовать авто на иностранной регистрации до принятия закона льготной растаможке. С самим же проектом Рада тоже тянет, хотя он подан уже давно.

Впрочем, если его в итоге примут, недовольными могут казаться уже "обычные" водители, ведь проблемы евробляхерв предлагается решать за их счет.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Меморандум закончился

Напомним: проблема с авто на иностранных номерах тянется уже несколько лет. В 2019 году был принят закон, которые определил переходной период для растаможки авто, после которого водителей должны были штрафовать.

Причем, 8,5 тысяч - это стартовый штраф. Максимальная сумма может достигать 170 тысяч гривен, также есть риск лишиться водительских прав и самого авто.

Затем отсрочку по штрафам несколько раз продлевали, но с 2020 года законодательных ограничений для штрафов нет.

Но была достигнута договоренность между "АвтоЕвроСилой" и МВД о том, что владельцев евроблях не будут штрафовать, пока Рада не примет закон о льготной растаможке. И, только если и после этого водители не поставят авто на украинские номера, штраф запустят по полной.

Стоит отметить, что сговорчивость полиции пояснялась не столько лояльностью к евробляхерам, сколько техническими нюансами.

Дело в том, что полиция не могла доказать, что по авто на иностранной регистрации точно нарушен режим временного ввоза, а также точно определить характер такого нарушения.

Другими словами, полицейский просто видел еврономера, понимал, что с авто что-то не так, но вот доказать ничего не мог. Поэтому были прецеденты, когда водителей останавливали, н после пререканий и споров отпускали. Некоторые водители говорят, что платили патрульным по 100-200 гривен, чтобы те не портили им нервы.

Причина в том, что до недавнего времени в Нацполиции не было доступа к таможенной базе. В теории полицейский могли дать запрос таможенникам "пробить" ту или иную машину, но эта процедура занимала определенное время, то есть, схема - явно не для штрафа на месте.

Но в конце прошлого года все изменилось. "Страна" уже писала, что еще в октябре Кабмин с подачи МВД принял постановление, которым заметно расширил полномочия полиции.

В частности, она получила доступ к таможенной базе, по которой можно "пробить" историю автомобиля - когда ввезен и кем. Соответственно, можно определить - просрочен ли режим ввоза и срок постановки на учет, а также имеет ли право человек за рулем этим авто управлять.

И, соответственно, в случае нарушения, теперь у полиции появилась возможность выписывать штрафы прямо на месте остановки.

Еще тогда нардеп Евгений Брагар (является одним из авторов законопроекта о льготной растаможке, хотя стал известным широкой общественности после того, как предложил пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку) обвинил Арсена Авакова в том, что он "нагло нарушил меморандум".

"28 октября Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности собственников номеров на европейской регистрации. При этом хочу заметить, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между "АвтоЕвроСилой" и министром МВД о не привлечении к ответственности владельцев авто на европейской регистрации до принятия закона о доступной растаможке. Со всего вышесказанного выходит, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данные нарду обещание не штрафовать евробляхеров", - написал Брагар на своей странице в Facebook.

"Постановление Кабмина фактически позволило полиции останавливать евробляхи для проверки и выписывать протоколы на месте. Ранее они такой возможности не имели, так как не было доказательств нарушений режима ввоза. Что же касается меморандума о, якобы, не привлечении к ответственности, то никакой юридической силы он не имеет", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Льготная растаможка и увеличение налогов для "обычных" водителей

Стоит отметить, что в парламент в разное время подано уже больше десятка законопроектов по льготной растаможке. Но больше всего шансов у проекта №3704, под которым подписалось несколько десятков нардепов.

Предполагалось, что проект примут еще в прошлом году. Но в повестке дня парламента он так и не появился. Сами евробляхеры списали это на интриги главы налогового комитета Даниила Гетманцева, который, якобы, специально тормозил проект, не вынося его на рассмотрение комитета.

Тогда же еврбляхеры обращались с петицией к президенту и несколько раз выходили на акции протеста.

В декабре они собирались на акцию протеста под Радой, пытаясь ускорить продвижение законопроекта, и даже собирались объединяться с ФОПами, которые как раз в этом время вышли протестовать против внедрения кассовых аппаратов. Но депутаты убедили евробляхеров, что все под контролем, и они разошлись.

Между тем, вопрос с проектом до сих пор не решен.

"Если в ближайшее время не примут проект №3704, будем выходить на новые акции", — говорит Чернявский.

Проект №3704 был подан еще в июне прошлого года и до сих пор его статус на официальном сайте Верховный Рады указан как "обсуждается в комитете".

Законопроект предусматривает несколько нововведений.

В частности, отмену акциза на легковые авто, кузова, прицепы и полуприцепы, транспортные средства, рассчитанные на перевозу до 10 человек и более.

Понятно, что это сразу - минус для доходной статьи бюджета, ведь сейчас акцизы на авто достаточно высокие (акциз определяется по формуле — 50 евро для бензинового двигателя или 75 евро для дизельного умножить на объем двигателя и коэффициент возраста авто в годах, н не больше 15).

То есть, к примеру для бензинового авто с мотором 2,5 литра 2011 года выпуска акциз составит 1250 евро. А для ава постарше, скажем, 20 летнего, акциз составляет уже 1875 евро. Нередко это больше, чем стоит сама евробляха. Что и вызывал возмущение владельцев авто на иностранной регистрации. Они заявляли, что готовы платить максимум несколько сотен евро.

Также предлагается освободить от НДС (а это 20% от стоимости) ввоз легковых авто, автобусов, грузовиков массой до 3,5 тонн участниками боевых действий (если стоимость таких авто не выше 43 минимальных зарплат и они не российские).

Еще один пункт проекта - до конца 2020 года разрешить ввозить авто стандарта Евро-2 (эта норма уже просрочена). По НДС водителям хотели дать рассрочку на 36 месяцев без начисления процентов и пени (при ввозе тракторов, рефрижераторов, контейнеров). Такую норму предлагали ввести временно - до 1 января 2025 года.

В качестве компенсатора бюджетных потерь предлагалось увеличить налог на роскошь для владельцев дорогих авто - с 25 тысяч гривен до 6 минимальных зарплат (сейчас это 36 тысяч гривен).

Порог для определения элитности авто хотели снизить с 375 до 200 минималок (1,2 млн гривен с 2021 года), то есть, в категорию роскошных включались уже и авто среднего класса. Сам налог предлагали обязать платить не 5 лет, а 8 с постепенным снижением суммы. Причем, под налог на роскошь подпадали не только легковые авто, но и мотоциклы, моторные лодки, яхты и др.

Идеи по увеличению налога на роскошь позже подхватил Минфин. Но в итоге на этот год все осталось по-прежнему.

Но, если проект №3704 примут, налоги для владельцев новых авто резко увеличатся. И тут уже могут быть протесты с их стороны. Платить больше налогов придется в том числе, и многим нардепам. То есть, в любом случае будут недовольные, так что не факт, что проект о льготной растаможке ожидает беспроблемное прохождение через сессионный зал.

С другой стороны, в Украине остается нерастаможенными порядка 500-750 тысяч евроблях. Если же полиция начнет их активно штрафовать, люди будут попросту бросать машины или продавать их на разборку, не дожидаясь закона о льготной растаможке.

"Уже сейчас, если суды принимают решения по конфискации авто люди рады, что не нужно платить штраф в 170 тысяч. Ведь большинство евроблях не стоит таких денег", - говорит Кравец.