На пороге банкротства оказалась одна из крупнейших авиакомпаний Европы - Air France. Ее ждет разорение, если она не получит массированную государственную помощь.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью BFM Business.

По словам министра, Air France является стратегически важной для страны. Франция обязательно должна иметь собственную авиакомпанию, поскольку это является одним из залогов суверенитета страны. Власти уже выделили Air France в 2020 году семь миллиардов евро.

Взамен компания должна повысить свою конкурентоспособность и стать лидером в соблюдении норм по защите экологии планеты, а также примером авиаперевозчика, верного принципам устойчивого развития, заявил Ле Мэр.

Ранее "Страна" писала о том, что Air France начнет массовые увольнения из-за коронавирусного кризиса.

Также мы сообщали, что авиакомпания МАУ весной возобновит полеты в 30 стран.