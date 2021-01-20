В Одессе неизвестный обстрелял здание детского сада. Одна из пуль повредила окно здания детского учреждения. ЧП произошло на проспекте Небесной Сотни. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили две пули. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

"На месте происшествия следственно-оперативной группой было обнаружено поврежденное окно на здании и две стреляные, предварительно из пневматического оружия, пули", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство). Правоохранители разыскивают стрелка.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе задержали убийцу, который гулял по городу с отрубленной головой в руках.

Также мы сообщали, что в Одессе сообщили о массовом минировании детсадов. Спасатели ищут взрывчатку почти в 200 заведениях.