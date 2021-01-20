В Таджикистане парламент единогласно одобрил законопроект "О воинской службе и воинских обязанностях", согласно которому получить военный билет можно будет не только после службы в армии, но и после прохождения месячного платного курса.

Об этом пишет "Радио Озоди".

Так, каждый год в Таджикистане призывают в армию около 10 процентов мужчин, достигших призывного возраста. Те, кто не попал под призыв, смогут получить военный билет пройдя месячный платный курс как резервист. Точный порядок прохождения и цена пока не утверждены.

Кроме того, согласно новых поправок, выпускники ВУЗов, в которых были военные кафедры смогут получить звание офицеров запаса после года военной службы, ранее было достаточно 40-дневных курсов. Также на работу в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний теперь будут принимать только граждан, прошедших военную службу.

Однако правозащитница из организации "Офис гражданских свобод" Дилрабо Самадова считает, что новый законопроект понизит боеспособность армии. Так как служить будут вынуждены только бедные слои населения, это понизит престиж военной службы среди жителей Таджикистана.

"Если гражданское общество и правозащитники не будут участвовать в разработке закона, то он, скорее всего, будет дискриминационным и являться одним из способов пополнить бюджет", - считает правозащитница.

Напомним, Эмомали Рахмон в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана. Он управляет страной с 1992 года.

Также сообщалось, что на последних выборах, 11 октября 2020 года, он набрал более 90% голосов.