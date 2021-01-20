Джо Байден, который в среду, 20 января, вступает в должность президента США, приехал в Капитолий почти за два часа до принесения присяги на верность американской Конституции. Видео прибытия избранного президента опубликовано в сети.

Напомним, передача власти в США проходит с определенными сложностями. В частности, впервые за 70 лет супруга президента США не пригласила новую первую леди в Белый дом.

Также Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена. Таким образом уходящий президент не передаст ядерный чемоданчик новому главе государства, поэтому для Байдена пришлось изготовить еще один подобный кейс.

Ранее "Страна" выясняла, что известно об избранном президенте США Джо Байден е и его пути в политике.