Представили самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в ближайшее время самолетом через Минск передадут Украине девять удерживаемых граждан - три человека находятся в СИЗО Луганска, шесть – в Донецке.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге на КПВВ "Золотое" в Луганской области.

Передача граждан украинской стороне будет произведена в одностороннем порядке или вечером 20 января или утром 21-го.

"Что нам известно, что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек", - рассказала Денисова.

Также она описала маршрут, по которому произойдет передача. "Луганск - Донецк, Ростов-на-Дону, Минск и Киев, то есть мы в ожидании" - описала путь Денисова.

В то же время она заявила, что фамилии граждан назвать не может.

Судя по всему речь идет о передаче украинских граждан при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука, о которой ранее заявляли в "ЛДНР".





Ранее "Страна" сообщала, что Украине из "ЛДНР" передадут более 300 заключенных, но только после завершения карантина. Впрочем, процесс этапирования начнется после завершения карантина, когда заработают все пункты КПВВ.

Также напомним, что еще прошлой весной Украине передали из "ЛНР" 60 заключенных.