Во вторник, 20 января, в испанском Мадриде около трех часов дня произошел мощный взрыв, который практически разрушил шестиэтажно здание на Толедо-стрит в центре города. По предварительной информации, погибли минимум трое людей.

Об этом пишет агентство Efe со ссылкой источники в полиции.

Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в Мадриде был разрушен дом престарелых из-за утечки газа. Обломки здания завалили улицу, точные причины взрыва пока неизвестны.

Напомним, в начале января в Италии произошел взрыв в итальянском городе Неаполе на паркове возле больницы для пациентов с коронавирусом. Из-за взрыва образовалась воронка, в которую провалились несколько автомобилей. Пострадавших среди людей не было.