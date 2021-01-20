Во время взрыва в Мадриде пострадали люди. Фото:twitter.com/leireariz

Во вторник, 20 января, в испанском Мадриде около трех часов дня  произошел мощный взрыв, который практически разрушил шестиэтажно здание на Толедо-стрит в центре города. По предварительной информации, погибли минимум трое людей.

Об этом пишет агентство Efe со ссылкой источники в полиции.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в Мадриде был разрушен дом престарелых из-за утечки газа. Обломки здания завалили улицу, точные причины взрыва пока неизвестны.

Напомним, в начале января в Италии произошел взрыв в итальянском городе Неаполе на паркове возле больницы для пациентов с коронавирусом. Из-за взрыва образовалась воронка, в которую провалились несколько автомобилей. Пострадавших среди людей не было.

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