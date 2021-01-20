Мексика попросила администрацию Джо Байдена, который сегодня вступает в должность президента США, легализовать работающих в его стране мексиканских мигрантов. C таким предложением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Reuters.

"Мы предлагаем легализовать наших соотечественников, которые работали в течение многих лет, внося свой вклад в развитие этой великой нации", - сказал Лопес Обрадор журналистам.

Напомним, инаугурация Байдена пройдет в среду, 20 января. Уходящий президент Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.

Ранее "Страна" писала о том, что в первый день президентства Байден остановит выход США из ВОЗ и прекратит строительство стены с Мексикой.

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