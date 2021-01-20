В среду, 20 января, США Дональд Трамп, который покинул Белый дом на вертолете, выступил перед своими сторонниками на авиабазе Эндрюс.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, вертолет с покидающим пост президента Трампом, поднялся в небо под песню Фрэнка Синатры My Way ("Мой путь"). На инаугурацию своего преемника демократа Джо Байдена Трамп идти отказался, хотя в прощальной речи на базе Эндрюс в штате Мэриленд пожелал удачи новой администрации.

"Я прощаюсь с вами, но не навсегда. Мы вернемся, так или иначе", - заявил перед отлетом Трамп и пообещал, что еще сыграет видную роль в жизни страны, хотя не уточнил, как именно и когда намерен совершить это "возвращение".

Администрации избранного президента Байдена он пожелал "успехов и удачи". "Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее", - сказал Трамп.

К тому же, Трамп говорил, что его администрация сделала "невероятные вещи", несмотря, в том числе на пандемию коронавируса.

По его словам, среди заслуг его администрации - восстановление военной мощи США и создание нового рода войск - Космические силы США.



Напомним, что сегодня в Вашингтоне проходит церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Передача власти в США проходит с определенными сложностями. В частности, впервые за 70 лет супруга президента США не пригласила новую первую леди в Белый дом.

Также мы приводили основные моменты прощальной речи Дональда Трамп, где он рассказал об итогах своего президентства. Она длилась почти 20 минут.