Полиция Одесской области устанавливает подробности жуткого убийства, которое произошло в Одессе 20 января. На данный момент подтвердили информацию о двух жертвах, а также то, что подозреваемый, который ходил по улице с отрубленной головой в руках, задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"По линии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за парнем они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти", - сообщили в полиции.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (убийство двух или более человек).

Напомним, в Одессе, в микрорайоне Таирова, на проспекте Небесной Сотни, 41 мужчина убил несколько человек. Жители дома сообщили, что он, голый, окровавленный, обмотанный кишками и с отрубленной головой в руках, сел покурить возле подъезда.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина в ходе пьяной ссоры зарубил собутыльника топором.