В Житомирской области правоохранители жестоко избили 18-летнего парня, чтобы он признался в угоне автомобиля. Данным делом занимается Офис генпрокурора Украины.

О данном происшествии сообщил первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник, отметив, что дело касается его племянника Арсена.

По информации Сеника, его племенника избили 14 января во время прогулки в городе Малин Житомирской области. По его словам, парня избили полицейские и потребовали от него признаться в краже автомобиля. Во время прогулки к парню и его другу начали цепляться примерно десять неизвестных людей. После чего избили их ногами и требовали деньги.

"Били кулаками и ногами, не давая возможности что-то сказать и встать на ноги. Затем ребят вытащили на проезжую часть дороги и требовали сказать, где автомобиль "Мазда", продолжая бить ногами", - написал Сеник.

При этом злоумышленники требовали рассказать, где автомобиль "Мазда", а один из нападавших представился "сотрудником полиции под прикрытием". "Через 5 минут появился автомобиль с логотипом полиции, из которого вышли двое полицейских в форме", - добавил секретарь посольства.

Затем молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. "Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову. Через несколько минут подъехал еще один полицейский автомобиль с логотипами, откуда вышло еще двое правоохранителей в форме, мужчина и женщина. Ребят без объяснений посадили в полицейскую машину и увезли в Малинское отделение полиции", -рассказал Сеник.

Первый секретарь посольства Украины в Великобритании добавил, что потерпевших увезли в местный участок, где от них требовали признаться в краже автомобиля. Отпустили посреди ночи без каких-либо объяснений и извинений.

На следующий день, 15 января, пострадавший парень с родителями пытался написать заявление и снять побои, но в местной полиции и прокуратуре им отказали. Он обратился в местную больницу, где снял побои. Но после этого парня нашли правоохранители и отвели на встречу с прокурором.

"Во время встречи с прокурором она постоянно пыталась минимизировать и смягчить действия полиции. В частности, она постоянно спрашивала: "А может этого не было?", "А может было иначе?" После этого Арсену было предложено подписать протокол. Арсен был уставший, он чувствовал сильную боль от побоев и хотел скорее домой. Поэтому он быстро ознакомился с протоколом и подписал его. Как позже выяснилось в протоколе содержатся существенные неточности", - добавил Сеник.

В частности, парню выдали незарегистрированную копию протокола, без печати. О выводах судмедэкспертизы ему также не сообщили. Кроме того парню не выдали результат рентгеновского исследования с подозрением на сломанный нос и сотрясение мозга или других документов.

По данным руководителя департамента Офиса генпрокурора о пытках и других серьезных нарушений со стороны правоохранительных органов Юрия Белоусова, как пишет Hromadske, дело в отношении произошедшего открыла местная прокуратура, но после этого ее забрал Офис генпрокурора.

Он добавил, что департамент проводит первоочередные действия по этому делу. А далее следствием будет заниматься территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Хмельницкой области.

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