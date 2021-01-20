В среду, 20 января, в столице Испании Мадриде прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, был разрушен дом престарелых из-за утечки газа.

Об этом сообщает Еldiario.

Так, взрыв произошел около трех часов дня (около 16 по Киеву - Ред.). В результате сильно пострадало здание на улице Толедо. Также по предварительным данным пострадало имущество расположенное возле дома престарелых, здание полностью лишилось крыши и перегородок на пяти из семи этажей. Число жертв неизвестно.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

Напомним, в Италии произошел взрыв возле ковид-больницы. Образовалась гигантская воронка, в которую попадали автомобили.

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на встрече с европейскими дипломатами.