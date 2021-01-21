Четверг 21 января - десятые лунные сутки, период подвижного отдыха и созидательных дел. Активным событиям дня способствует символ дня - фонтан.

Описание дня. Чтобы день бил ключом, нужно направить энергию в нужное русло, укрепить семейные узы и кровное родство. Сегодня удачны все дела, связанные с семьей - будь это строительство семейного гнездышка или визит к родным. Для семейных людей день пройдет благоприятно, а у одиноких может усилиться чувство тоски и тревоги.

Все проблемы, возникающие сегодня, - кратковременные. Старайтесь не принимать их близко к сердцу, чтобы они прошли быстро и не оставили следа в душе.

Здоровье и питание. Любое переутомление организма сегодня опасно. Можно пить спиртное и нельзя голодать. Изнуряющие диеты не одобряются.

Сегодня наиболее уязвимы легкие и область под ребрами. При возникновении боли в этих местах, немедленно обратитесь к специалисту и начинайте лечение.

Можно посетить баню. Стричь волосы сегодня нельзя, чтобы не навлечь на себя болезни.

Любовь и отношения. Сегодня важно избегать ссор и сглаживать неприятные ситуации. Все начатое сегодня пустит глубокие корни, в том числе конфликты. Плодотворным будет общение с коллегами. А с любимыми можно устроить романтический вечер, провести день на природе.

Приветствуются семейные традиции. День подходит для зачатия ребенка. Считается, что он вырастет путешественником, будет ценить семейные узы и сохранит верность своей стране.

Работа и творчество. Сегодня полезны все дела, которые так или иначе связаны с получением новых знаний. Будет полезна работа с информацией, которая может включить кармическую память. Один из самых хороших дней для бизнесменов и амбициозных карьеристов.

Можно смело завязывать знакомства или искать новых партнеров. Сегодня легко решаются финансовые споры, студенты успешно сдают зачеты, а к творческим людям приходит вдохновение.

Судебные разбирательства лучше отложить на другой день.

Практики дня: полезно изучить свое родословное древо и делать пожертвования. Хорошо рассматривать семейные фотографии, рассказывать о предках или традициях семьи детям. Считается, что родовое дерево каждого человека состоит из семи поколений или 126 человек. И от жизненных ошибок и достижений каждого зависит ваша жизнь. Поэтому важно помолиться о душе каждого и мысленно поблагодарить его, попросить поддержки.