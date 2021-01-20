В Херсонской области интимные фото 13-летней ученицы попали в школьный чат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своем сайте.

"В Новотроицкой ОТГ к ювенальной полиции обратилась мать 13-летней школьницы и сообщила, что над ее дочерью издеваются одноклассники. Дети создали в мессенджере ученический чат, где унижали девочку", - рассказали сотрудники полиции.

Мать девушки узнала о произошедших недоразумениях в классе еще в конце прошлой недели, девушка молчала о своих возникших проблемах.

В ходе следствия стало известно, что 13-летняя школьница начала общаться в соцсетях с парнем ее возраста, который в ходе переписки попросил прислать ему интимные фото. Позже один из одноклассников показал девушке чат в мессенджере, куда ее пригласили.

В данном чате одноклассники высказывались в адрес девушки нецензурной бранью и присылали между собой ее интимные фото. Девушка вспомнила, что именно эти фото она прислала новому знакомому в социальной сети.

"После этого жертва буллинг закрылась в себе, отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Некоторое время родители девушки пытались разобраться в ситуации самостоятельно, а когда это не помогло - обратились в полицию", - говорят в пресс-центре.

После беседы с учениками класса полиция выяснила, что переписку в социальной сети с девушкой вели две ее одноклассницы. 13-летние девушки создали аккаунт мальчика-подростка и вели переписку с ученицей. Затем скриншоты диалогов или фотографий присылали в ученический чат, где и смеялись над жертвой.

"В отношении родителей несовершеннолетних обидчиц полицейские составили два административных протокола за ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях "буллинг (травля) участника образовательного процесса", а с детьми провели профилактические беседы", - добавили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом мужчина назначал бедным школьницам интимные встречи за деньги и подарки. Злоумышленник через интернет находил для своих целей девочек из малообеспеченных семей.

Также напомним, что Минцифры решило помогать людям, которые шлют интимные фото через Telegram.