Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил, что Украина проводит переговоры о закупке вакцин от Covid-19 с индийским производителем Serum Institute.

Об этом он сообщил в ходе заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в среду, 20 января.

"На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с индийским производителем - компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину "Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека" на данный момент", - заявил Иващенко.

В своей речи он не уточнил, идет ли речь о закупке вакцины, разработанной непосредственно Serum Institute, или о вакцинах других компаний, произведенных индийской компанией.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине планируется вакцинация препаратами Pfizer или Moderna, которая может начаться уже в феврале этого года.

Также напомним, что глава Минздрава Степанов допустил отказ Украины от закупок китайской вакцины. Это связано с тем, что эффективность китайской вакцины от Covid, которую планируют поставлять в Украину, оказалась ниже 60%.