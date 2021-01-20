В Израиле поставили под сомнение заявленную эффективность вакцины Pfizer. Это произошло после того, как более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом после получения первой дозы вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, успевших получить и второй укол. Об этом сообщил координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, передает The Times of Israel.

По его словам, препарат может не защитить от новых штаммов вируса. Отмечается, что более двух миллионов израильтян получили первую прививку от Pfizer, вторую 0 400 тысяч человек.

Напомним, что 18 ноября американская компания Pfizer 18 ноября сообщила об эффективности вакцины на 95 процентов.

Также мы сообщали, что в США жертвами вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna стали уже 55 человек.