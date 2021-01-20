Водитель белого "Мерседеса" в Николаеве чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе. После чего вышел из авто и несколько раз ударил его.

Инцидент с участием агрессивного мужчины заснял на видео водитель, который ехал за "Медседесом" с номерами ВЕ 5693 ЕК, его публикует паблик "Новости N" на своей странице в Facebook.

На видео видно, как автомобили двигаются по удице, после чего останавливаются на пешеходном переходе. Автомобили в среднем и правом ряду остановились, пропуская пешеходов, а "Мерседес", который ехал в крайнем левом ряду, едва не сбил мужчину с ребенком, которые уже начали идти по переходу.

После этого, между водителем и переходившем дорогу мужчиной начался конфликт. Из "Мерседеса" вышел агрессивный водитель и несколько раз ударил пешехода, держащего за руку ребенка. Это увидели соседние автомобилисты и стали выкрикивать эмоциональную нецензурную лексику в защиту пешехода. После этого водитель микроавтобуса сел обратно в машину.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика

Несколькими днями ранее мы сообщали, что под Киевом пьяный водитель насмерть задавил ребенка на пешеходном переходе.

Также рассказывали, как в Хмельницком автобус чуть не задавил двух школьников на пешеходном переходе.