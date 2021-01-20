В Украине сотрудники патрульной полиции начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом со ссылкой на спикера патрульной полиции Яну Кутовую сообщают "Українські новини".

В частности, первый штраф выписали водителю автомобиля на еврономерах в Харькове.

Отметим, что штраф в размере 8,5 тыс. гривен выписывается, если автомобилем управляет не тот человек, который по документам ввез авто на территорию Украины. Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет составлять 17 тыс. гривен с изъятием водительского удостоверения.

Полицейские начали штрафовать водителей автомобилей на еврономерах в связи с открытием таможенной базы Государственной таможенной службы.

Как мы сообщали, в Украине владельцев "евроблях" и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима. Отныне все нарушения ПДД, которые совершили машины с иностранной регистрацией, будут фиксировать камеры видеофиксации.

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.