Вернувшийся в Россию Алексей Навальный, пока сидел в тюрьме "Матросская тишина", выпустил новый фильм о коррупции в российской власти.

На этот раз тему избрали не совсем свежую - дворец, который якобы построен для Путина у берега Черного моря в Геленджике. Его фотографии еще десять лет назад публиковали другие ресурсы. А Навальный лишь реанимировал тему.

Правда, ни у Алексея, ни у тех, кто раскопал информацию давным-давно, не было доказательств, что это строение - действительно "дворец Путина". По крайней мере сам ВВП в нем никогда не жил. И в декларации своей не указывал. Официально он тоже отрицает, что имеет к нему какое-то отношение.

Интересно, что "информационная бомба" - судя по лихо набираемым просмотрам на YouTube (на момент публикации - 25 миллионов) - взорвалась как раз накануне акций протеста, которые на 23 января планируют сторонники Навального в России. А также накануне суда 29 января, после которого Алексей Навальный может получить реальный срок.

Разбирались, о чем новый фильм Навального и какие последствия у его выхода.

"История самой большой взятки"

Начинается двухчасовый фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" с призыва на фоне напряженной музыки.

В виде текста указывается, что "по приказу Путина Навальный был отравлен "Новичком", но выжил и вернулся в Россию". После этого его поместили в СИЗО. Команда оппозиционера пишет: "Навальный много лет борется за наши права. Пришла наша очередь бороться за него. 23 января 14:00. Центральные площади ваших городов. Выходите. Не оставайтесь в стороне".

Затем зритель переносится в Германию, где Алексей Навальный до недавних пор проходил лечение после, как он утверждает, отравления боевым химическим ядом. Оппозиционер отправился в Дрезден, где в советские годы Владимир Путин служил офицером КГБ.

Германская часть расследования к главной теме - дому Путина отношения особо не имеет.

Навальный демонстрирует архивные документы, в которых указывается, что во время службы Путин получал значок отличия, на праздничном мероприятии пил советский коньяк и танцевал. К концу фильма у авторов сформируется целая гипотеза о том, что президент России ведет неподобающий обзор жизни, а алкоголь и развлечения - ее элементы.

Следующие две части - кусок про работу Путина в Петербурге в команде Анатолия Собчака, а затем в Москве - в администрации президента и в должности директора ФСБ. По информации Навального, уже тогда нынешний президент был очень обеспеченным человеком. Разбогател он якобы на проводке денег через фирмы-прокладки своих друзей в Петербурге. Правда, ни одной бумаги за подписью Путина под такой аферой не сохранилось. Но оппозиционер не акцентирует на этом внимание - здесь и далее все чаще предлагается верить на слово.

Через полчаса после начала расследования Навальный переходит к сути - "дворцу Путина". Он якобы уже долгие годы строится на берегу Черного моря в районе Геленджика. Расследование там проводят сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Они с моторной лодки запускают дрон с камерой, которая и снимает постройку. Они одеты с летнюю одежду, светит яркое солнце: съемка проводилась в теплое время года - значит, расследование готовилось не один месяц. И было опубликовано явно не с колес.

Квадрокоптер фиксирует огромную территорию леса посреди которого и находится дворец. Вид на залив не открывается, но море совсем рядом за обрывом. По утверждению Навального, дом 17,7 тысячи квадратных метров (как 2,5 футбольных поля).

Оппозиционер рассказывает, что там есть две вертолетные площадки, полноценный ледовый дворец (Путин играет в хоккей, - Ред.), чайный дом, храм, недостроенный амфитеатр, мост над обрывом, вышка сотовой связи, котельные, собственная АЗС, бассейн, фонтаны, сад. Также, по словам Навального, в каменной стене вырыт специальный туннель. Завершается он лаунж-зоной, где открывается красивейший вид на открытое море.

Часть из описанного коптер не показывает. Но сомневаться, говорит Навальный, не стоит - информация достоверная, ведь ней поделились рабочие, занятые на стройке. Затем Навальный начинает показывать дом изнутри. Там видеосъемки нет. Зато есть кадры, которые якобы слили строители в сеть. По ним команда Навального воссоздала убранство, нарисовав все в виде 3D графики. Приводятся конкретные цифры, сколько стоит мебель с фото: 2 миллиона рублей за диван, 4 миллиона рублей за стол - суммы, которые подвергают обычных граждан в шок.

Нарисованные комнаты продолжают показывать дальше. Говорится, что есть кальянная, комната для гонок игрушечных машинок, казино и игорный зал, театральный зал, читальня, дегустационная, винный погреб, зона отдыха. В ней Навальный подрисовывает шест, намекая на то, что перед Путиным выступают стриптизерши. Площадь главной спальни - 260 квадратных метров - а разы больше, чем у большинства людей вся квартира.

Источником данных, по словам Навального, служит план-схема дома, которую ему предоставил бывший застройщик дома, а также информация от рабочих и их фото. Правда, в самом начале расследования оппозиционер говорит, что сотрудникам этой территории запрещается с собой брать даже кнопочные телефоны. Как в таком случае были сделаны снимки не уточняется.

Одна из причин, почему зритель должен считать расследование достоверным: территорию, на которой расположился дом, охраняет ФСБ. Полеты самолетов над участком запрещены, подходить с моря тоже нельзя.

Следующая большая часть расследования о виноградниках, которые растут неподалеку от дворца. Там же располагаются и винные заводы. Указывается, что на производство закупались ёршики для унитаза и держатели для туалетной бумаги за тысячи евро. Одно из подтверждений, почему это виноградники именно Путина - вино оттуда подавалось на официальных мероприятиях в Кремле.

Очень детально Навальный и Ко описывают схемы, как все это недвижимое имущество связано с Владимиром Путиным. Большую часть финансирования строительства объектов якобы взяли на себя две государственные компании -"Роснефть" и "Транснефть". В списке собственников, которые менялись, фигурируют бизнес-омбудсмен России Борис Титов, бизнесмен Николай Шамалов (за сыном которого была замужем дочь Путина), бизнесмен Александр Пономаренко.

Вообще же, в понимании Навального, крупные российские бизнесмены и руководители госкорпораций скидывают деньги в так называемый общак, который и обеспечивает Путина. В том числе и данный дворец, стоимость которого оппозиционер оценил в 100 миллиардов рублей.

"Кошельком" Путина оппозиционер называется одного человека - Юрия Ковальчука, бывшего председателя совета директоров банка Россия. Именно там Путин якобы и хранит все свои миллиарды, которых очень много. Сколько - неизвестно, но его Навальный много раз по ходу фильма называет самым богатым человеком мира.

Еще в схеме собственности и финансирования дворца и виноградников указываются Михаил Шеломов - якобы двоюродный племянник Путина, а также Светлана Кривоногих - якобы одна из дам сердца Путина, которая родила ему дочь. Вообще же, судя по словам Навального, президент России не разделяет семейные ценности и попутно имеет любовные отношения с бывшей спортсменкой Алиной Кабаевой. Обеспечивает Путин не только своих женщин, но и их родственников, которые становятся собственниками квартир в самых элитных домах в центре Москвы.

Завершает Навальный расследование тем, что число женщин увеличивается, дети и внуки будут расти, поэтому Путину и его соратникам понадобится еще больше денег. А потому они продолжат обворовывать россиян.

В Кремле заявили, что Путин к этому дому не имеет никакого отношения, а фильм Навального назвали "лохотроном". "Пластинка сильно заезженная. Много лет назад мы уже объясняли, что нет никаких дворцов у Путина", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Голословные утверждения, чистая чушь и компиляция. Мы говорили, что нам давно известно о готовившихся информационных атаках на президента. В данном случае президенту вменяется то, чего не существует. Вся его собственность декларируется им в ежегодных декларациях.

Эта тема была вброшена года 3-4 тому назад и переливается из пустого в порожнее, не обременяя себя хоть какими-то попытками что-то доказать.

Что еще нужно сказать. В конце этого материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Это и есть главная задача подобных псевдорасследований, главный лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан - подумайте десять раз, прежде чем перечислять деньги таким жуликам", - говорит Песков.

Расследованию Навального - 10 лет

Отметим, что тема, которую поднял Навальный в своем фильме - действительно не нова.

Историю с "дворцом Путина" в Геленджике начал раскручивать еще десять лет назад ресурс "Руликс" (по аналогии с Викиликсом). В 2011 году он сообщил, что объект начали строить еще в 2005 году у села Прасковеевка. Заказчиком выступило управление делами президента.

Утверждалось, что это дворец с казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками, ландшафтными парками, чайными домиками, помещениями для обслуживающего персонала, техническими зданиями. Площадь - десятки тысяч квадратных метров.

"Руликс" опубликовал несколько фотографий "особняка Путина".

Правда, несмотря на обилие фотографий, доказательств, что это дворец именно для российского президента, не было. Как не появилось их и после фильма Навального, который по сути реанимировал старую тему.

Тем не менее остается вопрос - что это за дворец и почему в нем никто сейчас не живет?

Российский политолог Сергей Марков считает, что строение хотели подарить Путину, но российский президент отказался от "презента".

"Думаю, что этот дворец группа богатых людей, которые еще и лично хорошо знакомы с Путиным, решили примерно в 2005 году вскладчину построить для него, - когда он уйдет в отставку с поста президента. Но Путин отказался принимать от них такой подарок.

И потому Путин отказался от дворца, что считает, что это не скромно для него.

И потому отказался от дворца, что не все в компании строителей действительно его личные приятели. А есть и не очень понятные люди, которые за счет вложения денег в компании с реальными приятелями Путина, хотят залезть в эту компанию.

И потому отказался, что дворец засвечен.

И потому Путин отказался от частного дворца, что понимал, - западные партнеры его после отставки в покое не оставят, и поэтому судьба ему до конца жизни не иметь возможности воспользоваться прелестями частной жизни. И не быть ему главой газового мирового ОПЕКа и не надо места, где можно в частном порядке принимать мировых лидеров и арабских шейхов.

То есть Путин от этого дворца отказался. Поэтому и мыкается этот дворец без хозяина. Поэтому и никак не доводится горемычный дворец до ума. Потому и эстетика 90х годов у этого дворца, - потому что это дворец из пост90х и не для Путина, а так и не понятно для кого. Повис дворец", - пишет Марков у себя на Facebook.

То есть большой новизны в расследовании оппозиционера нет. Да и снимался он, как видим, давно и был опубликован "в нужный момент" Поэтому рассматривать его стоит скорее всего как политтехнологию.

Почему фильм о "дворце Путина" появился сейчас?

Сейчас Навальный находится под угрозой сесть в колонию за нарушение условий испытательного срока. Суд состоится совсем скоро - 29 января. До этой даты Навальный останется под арестом.

Накануне же, 23 января, его сторонники собираются на акции протеста.

Выход фильма в такой напряженный момент, очевидно, имеет вполне понятную задачу - мобилизацию сторонников на участие в этих акциях и деморализацию российской власти. То есть тот же эффект, что накануне, во время и сразу после Майдана в Украине вызывали рассказы о "Межигорье" Януковича и его "золотых батонах". "Золотых батонов" по итогу, как оказалось, не было, но свою роль это сыграло.

Впрочем, судя по реакции Кремля, о деморализации там говорить пока не приходится. Скорее наоборот - если и были какие-то дискуссии в Кремле заменять ли условный срок Навальному реальным или применить более "мягкий" подход, то теперь, скорее всего, его точно отправят в колонию.

Не исключено, что это и была одна из задумок. Посадка Навального в тюрьму еще больше ухудшит отношения России и Запада, что может побудить его усилить санкции и сильно затруднит решение задачи по восстановлению диалога Москвы с США и ЕС. И это, как "Страна" уже писали, вероятно и является главной целью всей истории с возвращением Навального.