Появилось видео, как Дональд Трамп, срок президентства которого истек 20 января, покидает Белый дом на вертолете.

На видео можно рассмотреть, что у Белого дома столпились провожающие и расстелена красная дорожка, по которой, вероятно, из резиденции вышли Дональд и Мелания Трамп. Прямо на лужайке их ожидает вертолет.

Напомним, сегодня в Вашингтоне проходит церемония инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена. Передача власти в США проходит с определенными сложностями. В частности, впервые за 70 лет супруга президента США не пригласила новую первую леди в Белый дом.

Также Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации Байдена. Таким образом уходящий президент не передаст ядерный чемоданчик новому главе государства, поэтому для Байдена пришлось изготовить еще подобный кейс.