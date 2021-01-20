От коронавируса за 11 месяцев умерло примерно 14,5 тысяч украинцев. Фото: Pixabay

Из 549 172 украинцев, которые умерли в январе - ноябре 2020 года, 523 780 (95,4%) скончались по причине болезни. COVID-19 оказался на пятом месте среди групп недугов, которые в прошлом году привели к смертям жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Госстатом. 

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней: 

  1. Болезни системы кровообращения - 365 515 смертей (из них ишемическая болезнь сердца - 254 664, алкогольная кардиомиопатия - 3 206, цереброваскулярные болезни - 70 126), это приблизительно 69,8% всех смертей по болезни

  2. Новообразования - 71 323 (из них злокачественные - 70 675), 12,99% всех смертей по болезни

  3. Болезни органов пищеварения - 21 743 (из них алкогольная болезнь печени - 1 776), 4,15% всех смертей по болезни

  4. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках - 18 049, 3,44% всех смертей по болезни

  5. COVID-19 - 14 534, около 2,77% всех смертей по болезни

  6. Болезни органов дыхания - 13 893

  7. Инфекционные и паразитарные болезни - 6 295

  8. Болезни нервной системы - 3 945

  9. Болезни мочеполовой системы - 2 438

  10. Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ - 2 111

  11. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 1 041

  12. Психические расстройства и расстройства поведения - 900

  13. Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии - 878

  14. Болезни кожи и подкожной клетчатки - 506

  15. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 391

  16. Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм - 175

  17. Беременность, роды и послеродовой период - 43

От каких болезней умирали украинцы в 2020 году. Скриншот данных Госстата

От каких болезней умирали украинцы в 2020 году. Скриншот данных Госстата

От каких болезней умирали украинцы в 2020 году. Скриншот данных Госстата

По внешним причинам за первые 11 месяцев 2020 года умерли 25 367 украинцев (4,6%). Чаще всего к гибели приводило умышленное самоповреждение.

Внешние причины смерти украинцев в 2020 году: 

  1. Умышленное самоповреждение - 5 635

  2. Транспортные несчастные случаи - 3 569 

  3. Случайное отравление и действие алкоголя - 1 862

  4. Случайное отравление, вызванное ядовитыми веществами (кроме алкоголя) - 1 404

  5. Случайное утопление и погружение в воду - 1 400

  6. Последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждений - 1 213

  7. Несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 976

Причины смерти украинцев 2020. Скриншот данных Госстата

Напомним, по данным Госстата, смертность населения во время пандемии коронавируса Covid-19 к концу года на 15 408 смертей (или 2,8%) превысила уровень 2019-го. За январь-ноябрь 2019 года умерло 533 764 человека, в 2020 году за эти же 11 месяцев - 549 172 человека.

Также мы писали о том, что Украина оказалась в десятке стран по числу смертей от коронавируса за сутки в Европе.

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