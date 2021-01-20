Из 549 172 украинцев, которые умерли в январе - ноябре 2020 года, 523 780 (95,4%) скончались по причине болезни. COVID-19 оказался на пятом месте среди групп недугов, которые в прошлом году привели к смертям жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Госстатом.

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней:

Болезни системы кровообращения - 365 515 смертей (из них ишемическая болезнь сердца - 254 664, алкогольная кардиомиопатия - 3 206, цереброваскулярные болезни - 70 126), это приблизительно 69,8% всех смертей по болезни



Новообразования - 71 323 (из них злокачественные - 70 675), 12,99% всех смертей по болезни



Болезни органов пищеварения - 21 743 (из них алкогольная болезнь печени - 1 776), 4,15% всех смертей по болезни



Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках - 18 049, 3,44% всех смертей по болезни



COVID-19 - 14 534, около 2,77% всех смертей по болезни



Болезни органов дыхания - 13 893



Инфекционные и паразитарные болезни - 6 295



Болезни нервной системы - 3 945



Болезни мочеполовой системы - 2 438



Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ - 2 111



Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде - 1 041



Психические расстройства и расстройства поведения - 900



Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии - 878



Болезни кожи и подкожной клетчатки - 506



Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани - 391



Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм - 175



Беременность, роды и послеродовой период - 43

По внешним причинам за первые 11 месяцев 2020 года умерли 25 367 украинцев (4,6%). Чаще всего к гибели приводило умышленное самоповреждение.

Внешние причины смерти украинцев в 2020 году:

Умышленное самоповреждение - 5 635



Транспортные несчастные случаи - 3 569



Случайное отравление и действие алкоголя - 1 862



Случайное отравление, вызванное ядовитыми веществами (кроме алкоголя) - 1 404



Случайное утопление и погружение в воду - 1 400



Последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждений - 1 213



Несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени - 976

Напомним, по данным Госстата, смертность населения во время пандемии коронавируса Covid-19 к концу года на 15 408 смертей (или 2,8%) превысила уровень 2019-го. За январь-ноябрь 2019 года умерло 533 764 человека, в 2020 году за эти же 11 месяцев - 549 172 человека.

Также мы писали о том, что Украина оказалась в десятке стран по числу смертей от коронавируса за сутки в Европе.