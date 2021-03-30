Сегодня, 30 марта, день ангела отмечают все Алексеи. С древнегреческого это красивейшее имя переводится как "защитник".

В детстве Леши обычно непоседы: любят играть, бегать, прыгать. Учеба, для которой нужна усидчивость, может давать сложно. Ближе к окончанию школы Алексеи часто остепеняются и берутся за ум - становятся обязательными и надежными. Эти качества сохраняются у них до конца жизни. Они - верные друзья, порядочные мужья.

Важная черта качества Алексеев - они готовы выполнять самую кропотливую, монотонную и, возможно, нудную работу. Неслучайно коллектив часто обращается к ним за помощью, а руководство дает самые трудные задания.

В нашем отдельном материале - открытки с Теплым Алексеем, а ниже - поздравления для Алексеев с именинами. Они на русском и украинском языках.

Поздравления с днем ангела Алексея 2021

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

Спешу тебя поздравить, Алексей,

Желаю только мира и добра!

Мечты пусть все сбываются скорей,

Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю море радостных мгновений,

Здоровья, много денег, сто друзей,

В карьере тебе новых достижений,

И просто миллион удачных дней!

Поздравляю, Алексей!

С каждым годом ты мудрей,

Ярче, круче и успешней,

Внутренне и даже внешне.

Продолжается пусть так,

Будет каждый новый шаг

Продуктивней, чем вчера.

Радости тебе, добра!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

Для всіх захисник і опора,

Завжди надійний, грунтовний.

Чуйний, на допомогу швидкий,

Ну словом просто чудовий.

І в іменини Олексію

Хочу від серця побажати,

Щоб життя, як казкова фея,

Дарувала тільки благодать!

Днів Ангела у році є багато,

Та ось День Олексія знов прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.