Сегодня, 30 марта, день ангела отмечают все Алексеи. С древнегреческого это красивейшее имя переводится как "защитник".
В детстве Леши обычно непоседы: любят играть, бегать, прыгать. Учеба, для которой нужна усидчивость, может давать сложно. Ближе к окончанию школы Алексеи часто остепеняются и берутся за ум - становятся обязательными и надежными. Эти качества сохраняются у них до конца жизни. Они - верные друзья, порядочные мужья.
Важная черта качества Алексеев - они готовы выполнять самую кропотливую, монотонную и, возможно, нудную работу. Неслучайно коллектив часто обращается к ним за помощью, а руководство дает самые трудные задания.
В нашем отдельном материале - открытки с Теплым Алексеем, а ниже - поздравления для Алексеев с именинами. Они на русском и украинском языках.
Поздравления с днем ангела Алексея 2021
Алексей, тебе желаю
Счастья без конца, без края,
Замечательных друзей,
Быть всех в мире веселей!
На успех свой курс держать,
Целей чётко достигать,
Быть безоблачно счастливым
И, конечно же, любимым!
Спешу тебя поздравить, Алексей,
Желаю только мира и добра!
Мечты пусть все сбываются скорей,
Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!
Желаю море радостных мгновений,
Здоровья, много денег, сто друзей,
В карьере тебе новых достижений,
И просто миллион удачных дней!
Поздравляю, Алексей!
С каждым годом ты мудрей,
Ярче, круче и успешней,
Внутренне и даже внешне.
Продолжается пусть так,
Будет каждый новый шаг
Продуктивней, чем вчера.
Радости тебе, добра!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
Для всіх захисник і опора,
Завжди надійний, грунтовний.
Чуйний, на допомогу швидкий,
Ну словом просто чудовий.
І в іменини Олексію
Хочу від серця побажати,
Щоб життя, як казкова фея,
Дарувала тільки благодать!
Днів Ангела у році є багато,
Та ось День Олексія знов прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.