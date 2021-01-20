Госдума России приняла заявление "О нарушении основополагающих прав человека в Украине в связи с новыми запретами на использование русского языка". Таким образом Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации высказалась о недопустимости запретов и гонения на русский и другие языки.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

"Депутаты Государственной думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в документе.

Напомним, в Украине с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык.

Также мы сообщали, что языковой омбудсмен Креминь после 16 января получил уже около ста жалоб на русскоязычные услуги.