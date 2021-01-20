Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Украина не должна применять силу для возвращения Донбасса по примеру событий в Карабахе.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Линде считает, что Украине никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе, однако силу применять не нужно.

"Да"(ситуация с Карабахом может быть примером - Ред.) – в том смысле, что вам также (как и Азербайджану - Ред.) никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения", - сказала Анн Линде, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, председатель ОБСЕ Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом 19 января.

Также мы писали, что Кулеба и глава ОБСЕ Линде в 20-градусный мороз отправились на Донбасс.