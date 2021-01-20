Шевченковский суд Киева через две недели после задержания лидера неонацистской террористической группировки по прозвищу "Гитлер" избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Известно, что защищал "Гитлера" адвокат советского лидера Иосифа Сталина Андрей Доманский (подробнее об этом деле читайте здесь). Отметим, что прокуроры требовали более жесткой формы меры пресечения.

6 января СБУ заявила о пресечении деятельности неонацистской террористической группы последователей австралийского террориста Брентона Тарранта. По данным следствия, лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер", на самом же деле его зовут Олесь Черняк.

По версии следствия, через электронные средства связи и мессенджеры он организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве и Харькове банда неонацистов с россиянином во главе распространяла литературу о терактах.

Также рассказывали, как в Одессе неонацисты попытались сжечь мечеть.