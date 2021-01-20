В настоящее время представители Европейского союза не обсуждают вопрос выдачи виз для граждан третьих стран в привязке с доказательством о вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на европейского дипломата сообщает "Интерфакс Украина".

В частности, он рассказал об этом накануне видеоконференции глав государств и правительств стран-членов ЕС, которая состоится в четверг, комментируя соответствующие слухи.

"В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например во Францию, ты можешь доказать и показать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем – мы говорим об этих стандартах", - рассказал дипломат.

По его словам, очень преждевременно пока обсуждать выдачу виз в привязке с доказательством о вакцинировании для граждан третьих стран.

"На рынке будут разные вакцины, произведенные, например, в России или Китае, для признания которых нам потребуется информация. Вопрос международного признания вакцинации - это не для завтрашнего обсуждения. Мы не планируем ставить этот вопрос на повестку дня видеоконференции. Это не сейчас, так как мы только в самом начале сертификации вакцинации", - добавил дипломат.

Также он сообщил, что в недавнем интервью президент Европейского совета Шарль Мишель уже выразил мнение, что "это очень чувствительный вопрос для многих стран-членов, и вы должны иметь это в виду".

Ранее "Страна" сообщала, что страны ЕС согласуют создание сертификатов вакцинации от коронавируса к концу января. Они будут признаваться как на территории ЕС, так и за рубежом.

Также напомним, что в Евросовете считают, что вводить паспорта вакцинации нужно не так быстро. В частности, если реализовать введение документов слишком рано, то это создаст гигантскую фрустрацию.