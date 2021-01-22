 Кредит под залог квартиры – это ответственный шаг, который должен быть неоднократно обдуман заемщиком. Залоговый кредит всегда значительно выгоднее, чем стандартный займ в банке, к тому же для его оформления требуется меньшее количество документов. Чтобы взять кредит под залог квартиры в Киеве, лучше обратиться в надежную организацию, например, частную финансовую компанию «UniGroup». Данный кредитор гарантирует честные и безопасные условия сотрудничества, низкую процентную ставку и множество бесплатных бонусов для каждого клиента.

Кредит под залог квартиры в Киеве от "UniGroup"

  Компания «UniGroup» предлагает лояльные условия для получения кредита под залог квартиры в Киеве для физических и юридических лиц, достигших 18-летнего возраста. Рассмотрим условия кредитования "UniGroup" более подробно.

  •     Кредит можно получить под залог квартиры, расположенной в любой точке Киева, а также в радиусе 35 км от города;
  •     Размер займа – от 30 000 до 50 000 000 гривен (зависит от рыночной стоимости залоговой квартиры);
  •     Сумма кредита – до 80% от оценочной стоимости квартиры в Киеве;
  •     Фиксированная процентная ставка по кредиту – 1,5% в месяц;
  •     Срок ликвидации задолженности по кредиту – от 1 месяца до 10 лет.

     Оставить заявку на кредит под залог квартиры в Киеве можно на сайте "UniGroup", в офисе компании или в телефонном режиме. Обращение рассматривается в течение нескольких минут, после чего специалист "UniGroup" оповестит Вас о принятом решении. На текущий момент компания одобряет более 98% заявок по кредитам.

  •    Чтобы получить займ Вам необходимо подготовить небольшой перечень документов:
  •    Паспорт;
  •    ИНН;
  •    Документы на квартиру.

   Оценка квартиры проводится экспертом «UniGroup» в тот же день, а юристы оформляют договор ипотеки и договор займа. После того, как договор будет подписан, Вы получите всю сумму кредита наличными в удобной для Вас валюте. Обратите внимание, что весь период погашения задолженности по кредиту Вы остаетесь полноправным владельцем залоговой недвижимости, и имеете право на её полную эксплуатацию.

Почему «UniGroup» лучшая кредитная компания в Киеве?

  "UniGroup" долгие годы остается ведущей коммерческой финансовой организацией Киева, почему жители Киева выбирают "UniGroup"?

  •          Специалисты с большим опытом работы;
  •          Прозрачные договора без подводных камней;
  •          Клиент получает всю сумму займа в день обращения;
  •          Для оформления кредита не требуется справка о доходах;
  •          Бесплатная оценка квартир в Киеве;
  •          Дают займ клиентам с плохой кредитной историей;
  •          Не требуется страховка залога;
  •          Выдают займ в любой валюте;
  •          Программа лояльности для постоянных клиентов.

  На сайте "UniGroup" Вы можете воспользоваться кредитным калькулятором, который позволяет рассчитать ежемесячный платеж исходя из необходимой суммы займа, процентной ставки и вида залога.

Оформить кредит под залог квартиры в Киеве

  "UniGroup" на сегодняшний день входит в ТОП лидеров по объему экстренной финансовой помощи в Украине. Благодаря наличию надежных инвесторов, выгодных условий оформления займа и сотрудничеству с многими предприятиями на постоянной основе компания имеет столь хорошую репутацию в сфере кредитования. Подать заявку на кредит под залог квартиры в Киеве можно на сайте "UniGroup", либо связавшись со специалистом компании по телефону, который ответит на все вопросы в индивидуальном порядке и подскажет, как провести процедуру оформления кредита быстро и без лишней бюрократии. Контактный номер телефона консультанта "UniGroup" +38-067-434-56-46.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.