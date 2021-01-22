Кредит под залог квартиры – это ответственный шаг, который должен быть неоднократно обдуман заемщиком. Залоговый кредит всегда значительно выгоднее, чем стандартный займ в банке, к тому же для его оформления требуется меньшее количество документов. Чтобы взять кредит под залог квартиры в Киеве, лучше обратиться в надежную организацию, например, частную финансовую компанию «UniGroup». Данный кредитор гарантирует честные и безопасные условия сотрудничества, низкую процентную ставку и множество бесплатных бонусов для каждого клиента.

Кредит под залог квартиры в Киеве от "UniGroup"

Компания «UniGroup» предлагает лояльные условия для получения кредита под залог квартиры в Киеве для физических и юридических лиц, достигших 18-летнего возраста. Рассмотрим условия кредитования "UniGroup" более подробно.

Кредит можно получить под залог квартиры, расположенной в любой точке Киева, а также в радиусе 35 км от города;

Размер займа – от 30 000 до 50 000 000 гривен (зависит от рыночной стоимости залоговой квартиры);

Сумма кредита – до 80% от оценочной стоимости квартиры в Киеве;

Фиксированная процентная ставка по кредиту – 1,5% в месяц;

Срок ликвидации задолженности по кредиту – от 1 месяца до 10 лет.

Оставить заявку на кредит под залог квартиры в Киеве можно на сайте "UniGroup", в офисе компании или в телефонном режиме. Обращение рассматривается в течение нескольких минут, после чего специалист "UniGroup" оповестит Вас о принятом решении. На текущий момент компания одобряет более 98% заявок по кредитам.

Чтобы получить займ Вам необходимо подготовить небольшой перечень документов:

Паспорт;

ИНН;

Документы на квартиру.

Оценка квартиры проводится экспертом «UniGroup» в тот же день, а юристы оформляют договор ипотеки и договор займа. После того, как договор будет подписан, Вы получите всю сумму кредита наличными в удобной для Вас валюте. Обратите внимание, что весь период погашения задолженности по кредиту Вы остаетесь полноправным владельцем залоговой недвижимости, и имеете право на её полную эксплуатацию.

Почему «UniGroup» лучшая кредитная компания в Киеве?

"UniGroup" долгие годы остается ведущей коммерческой финансовой организацией Киева, почему жители Киева выбирают "UniGroup"?

Специалисты с большим опытом работы;

Прозрачные договора без подводных камней;

Клиент получает всю сумму займа в день обращения;

Для оформления кредита не требуется справка о доходах;

Бесплатная оценка квартир в Киеве;

Дают займ клиентам с плохой кредитной историей;

Не требуется страховка залога;

Выдают займ в любой валюте;

Программа лояльности для постоянных клиентов.

На сайте "UniGroup" Вы можете воспользоваться кредитным калькулятором, который позволяет рассчитать ежемесячный платеж исходя из необходимой суммы займа, процентной ставки и вида залога.

Оформить кредит под залог квартиры в Киеве

"UniGroup" на сегодняшний день входит в ТОП лидеров по объему экстренной финансовой помощи в Украине. Благодаря наличию надежных инвесторов, выгодных условий оформления займа и сотрудничеству с многими предприятиями на постоянной основе компания имеет столь хорошую репутацию в сфере кредитования. Подать заявку на кредит под залог квартиры в Киеве можно на сайте "UniGroup", либо связавшись со специалистом компании по телефону, который ответит на все вопросы в индивидуальном порядке и подскажет, как провести процедуру оформления кредита быстро и без лишней бюрократии. Контактный номер телефона консультанта "UniGroup" +38-067-434-56-46.